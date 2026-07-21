Santo Domingo ya respira el espíritu de Centroamericanos

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Santo Domingo, 21 jul.- Aún faltan algunos días para que se encienda el pebetero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero la capital dominicana comienza hoy a transformarse con mejoras en vías y espacios públicos.

El amarillo fresco que cubre muros y contenes, las nuevas señales pintadas sobre el asfalto, los jardines acondicionados y las luminarias recién instaladas anuncian que la ciudad se prepara para recibir la mayor cita deportiva de la región.

Las brigadas del Ministerio de Obras Públicas trabajan desde temprano en avenidas, elevados y aceras. En torno al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, corazón de las competencias, el movimiento es constante. Brochas, rodillos, maquinaria y cuadrillas convierten el paisaje cotidiano en un escenario listo para recibir a miles de visitantes.

A ello se suman carteles y pantallas luminosas con la imagen de Colí, la carismática mascota oficial, que recuerdan en avenidas y puntos estratégicos que la cuenta regresiva ya está en marcha.

Pero si la ciudad cambia de rostro, hay otro lugar donde los Juegos ya comenzaron.

En Ciudad Juan Bosch, la Villa Centroamericana y del Caribe empieza a llenarse de símbolos, colores y acentos de toda la región.

En algunos edificios ya ondean las primeras banderas nacionales, colocadas por las delegaciones que ocuparán esos espacios durante las próximas semanas. La enseña cubana distingue uno de los bloques del complejo habitacional. No muy lejos aparece la bandera de México, otra de las primeras en identificar el alojamiento de su delegación.

Poco a poco, los edificios dejan de ser simples estructuras de concreto para convertirse en pequeños territorios donde cada país reconoce su casa temporal.

Son detalles discretos, pero cargados de significado. Cada bandera anuncia la llegada de atletas, entrenadores y oficiales que muy pronto compartirán pasillos, comedores y áreas comunes antes de enfrentarse en las distintas competencias.

La Villa, inaugurada esta semana por el presidente Luis Abinader, está preparada para recibir a miles de residentes temporales.

Sus 150 edificios, distribuidos en un complejo moderno, disponen de cómodos apartamentos, comedor con capacidad para más de dos mil personas, gimnasio, policlínica, centro de control antidopaje, salas de reuniones y espacios de recreación concebidos para hacer más llevadera la estancia de quienes buscarán subir al podio.

Mientras tanto, en las calles de Santo Domingo continúa la cuenta regresiva. Los pasos de peatones recién pintados contrastan con el gris del pavimento, los postes de iluminación esperan encenderse al caer la noche y las áreas verdes recuperan su esplendor.

En pocos días, el tránsito cotidiano dará paso al desfile de autobuses con delegaciones, voluntarios, periodistas y aficionados. Los idiomas se mezclarán en las aceras, las banderas multiplicarán sus colores y la ciudad se convertirá en el punto de encuentro de 37 naciones.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe comenzarán oficialmente el 24 de julio y se extenderán hasta el 8 de agosto. Sin embargo, para Santo Domingo, la competencia ya empezó.

Se juega en cada calle remozada y en cada bandera que, desde un balcón de la Villa Centroamericana, anuncia que el deporte ya encontró su hogar.

of-am