Santiago Matías: un prototipo del desorden institucional

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EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo

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Santiago Matía se ha convertido en una amenaza para el sistema de partidos politicos de la  República Dominicana.

 Esto es así si tomamos en que cuenta qie los partidos politicos sufren una crisis de credibilidad por el accionar  caudillezco y antidemocrático de sus principales actores y además porque dichas organizaciones no sienten preocupaciones reales por la situación que sufren la mayoría del pueblo. A estos solo le interesa ir al gobierno para obtener pingues  beneficios de carácter económicos y sociales para ellos y los suyos.

Fijénse ustedes que después de la desaparición de la  tiranía de Trujillo y la aparición de la democracia ningún gobierno ha resuelto un problema nacional, tales como la Educación, Salud  y empleo, para citar dolo tres casos.

 Al aparecer Matía en un escenario de crisis social y económica matizado altos precios de los productos de primera necesidad, un sector de la población de más bajo nivel podría cometer el error de cifrar sus esperanzas en este asesino de la comunicación y del lenguaje coloquial.

No ganará pero podría ser una pieza clave en caso de que se diera una segunda vuelta.

of-am

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