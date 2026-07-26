Santiago celebra 531 aniversario de su fundación

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Representantes de diversos sectores celebraron el 531.º aniversario de la fundación de Santiago de los Caballeros, así como el Día de Santiago Apóstol, patrono de la Ciudad Corazón.

La actividad fue encabezada por el alcalde Ulises Rodríguez, la gobernadora provincial Rosa Santos, el senador Daniel Rivera, regidores, empresarios, universidades y representantes de la iglesia.

LEGADO HISTÓRICO

Las autoridades resaltaron el legado histórico, cultural y religioso de Santiago de los Caballeros, reafirmando su compromiso de continuar impulsando el desarrollo, la identidad y el fortalecimiento de una ciudad que se distingue por su aporte al progreso de la República Dominicana.

El acto concluyó con un llamado a preservar los valores, la historia y las tradiciones que han convertido a Santiago en un referente de crecimiento, civismo y orgullo nacional, además de las notas del Himno de España y posteriormente el Himno Nacional de la República Dominicana.