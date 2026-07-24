Santiago: Banreservas realiza 2do. foro “Reserva tu Capital”

La actividad fue realizada este 23 de julio del 2026.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El Banco de Reservas y varias de sus filiales celebraron en Santiago la segunda edición del Foro del Ahorro y la Inversión “Reserva tu Capital”, una iniciativa destinada a fomentar una cultura de ahorro e inversión responsable entre clientes actuales y potenciales.

Durante la actividad, Banreservas, AFI Reservas, Inversiones & Reservas y Soluciones de Capital presentaron su portafolio de productos y servicios, brindando orientación especializada sobre alternativas de inversión ajustadas a las necesidades y objetivos financieros de los participantes.

Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios de Banreservas, resaltó que este espacio representa una oportunidad para que los habitantes de la región Norte conozcan los diferentes instrumentos de ahorro e inversión disponibles, con el propósito de fortalecer su bienestar financiero y proteger su patrimonio.

El foro incluyó la conferencia “La decisión correcta, en el momento correcto”, impartida por Manuel González, economista, profesor universitario y fundador de FINTEL Dominicana, firma especializada en inteligencia financiera.

PRESERVAR RENTABILIDAD Y LIQUIDEZ DE NEGOCIOS

Durante su ponencia, González analizó el contexto económico actual y destacó la importancia de preservar la rentabilidad y la liquidez de los negocios, además de evaluar el nivel de madurez financiera de las organizaciones.

“No existen decisiones correctas; existen momentos para que esas decisiones sean efectivas. Para ello se requieren buenas herramientas, aliados estratégicos y un excelente equipo”, expresó.

La jornada, celebrada en el Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton, reunió a empresarios, comerciantes, emprendedores y representantes de diversos sectores productivos.

Asimismo, se desarrolló un panel integrado por Gregory Jiménez, director de Negocios de AFI Reservas; Wendy Salcedo, directora de Negocios de Inversiones & Reservas; y Pablo Rosario, gerente de Negocios de Soluciones de Capital, bajo la moderación de Karina Souffrount.

an/am