Samaná y Jarabacoa merecen soluciones, no más contaminación

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POR JOSE ARMANDO TORIBIO

Santiago de los Caballeros-Samaná y Jarabacoa son dos destinos que representan la belleza natural, cultural y turística de la República Dominicana, lugares llenos de riquezas que atraen visitantes nacionales y extranjeros, sin embargo, el problema de los vertederos se ha convertido en una preocupación que amenaza la salud de sus comunidades, la imagen de sus territorios y la protección del medio ambiente.

Donde crecen los vertederos, disminuye la calidad de vida, la acumulación de desechos provoca contaminación, malos olores, riesgos sanitarios y afecta directamente a las familias que viven cerca de estos espacios, por eso es necesario que este tema sea tratado con responsabilidad y con una visión de futuro.

No puede existir un turismo sostenible sin salud, limpieza y respeto al medio ambiente, Samaná y Jarabacoa deben ser ejemplos de desarrollo responsable, donde la naturaleza sea protegida y donde las comunidades puedan vivir en espacios seguros, saludables y dignos.

La contaminación no espera, y las soluciones tampoco deberían esperar, las autoridades municipales, gubernamentales y los sectores involucrados tienen el compromiso de buscar alternativas eficientes para el manejo de los residuos sólidos, promoviendo sistemas modernos de reciclaje, educación ambiental y planificación adecuada.

Cuidar Samaná y Jarabacoa es cuidar el futuro de la República Dominicana, porque sus montañas, ríos, playas y paisajes forman parte del patrimonio natural del país, permitir que la contaminación avance es poner en riesgo una herencia que pertenece a todos los dominicanos.

Los vertederos no solo afectan el medio ambiente, también generan preocupación social, afectan la paz comunitaria y deterioran la imagen de zonas que tienen un gran potencial turístico y económico, una comunidad limpia refleja organización, compromiso y respeto por la vida.

Es momento de que las autoridades escuchen el reclamo ciudadano y asuman con firmeza la responsabilidad de encontrar soluciones definitivas, no se trata solo de retirar basura, se trata de construir políticas que garanticen salud, bienestar y protección ambiental para las presentes y futuras generaciones.

Samaná y Jarabacoa reclaman atención, responsabilidad y acciones concretas, la solución está en unir esfuerzos entre autoridades, comunidades y sectores productivos, porque defender el medio ambiente es defender la vida, la salud y el desarrollo sostenible de nuestra nación.

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