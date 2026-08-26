Salud aumenta prevención del dengue; pide eliminar criaderos

Las autoridades realizan jornadas de fumigación, descacharrización, eliminación de criaderos y orientación a las familias a través de las Direcciones Provinciales de Salud y las Áreas de Salud, como parte de las acciones preventivas en las comunidades.

El Ministerio recomendó, a través de un mensaje, revisar con frecuencia patios, solares y alrededores de las viviendas y desechar botellas, latas, neumáticos, envases y cualquier objeto que pueda acumular agua.

También, pidió mantener tapados y limpiar periódicamente los recipientes utilizados para almacenar agua de uso doméstico.

Como medida adicional, aconsejó aplicar cloro de forma periódica en las paredes internas de tanques y otros depósitos de almacenamiento de agua.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó la importancia de la participación de la ciudadanía para reducir los criaderos del mosquito y prevenir la transmisión del dengue.

«Cada ciudadano puede contribuir a ganarle al dengue desde su propia casa. Solo se necesita revisar los patios, eliminar los recipientes que acumulen agua y mantener los depósitos tapados son acciones sencillas que pueden marcar la diferencia en la prevención de la enfermedad», afirmó Atallah.

Las medidas forman parte de la campaña nacional ‘Ganémosle al Dengue’, bajo el lema ‘Elimina, Limpia y Tapa’, con la que el Ministerio busca involucrar a las familias y comunidades en la prevención de posibles brotes de la enfermedad.