Foro de Negocios Corea–RD este jueves en Santo Domingo

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SANTO DOMINGO.- La Embajada de la República de Corea en la República Dominicana, junto con la Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea (KOTRA) y la Corporación de Energía Eléctrica de Corea (KEPCO), celebrarán el “Foro de Negocios Corea–República Dominicana 2026” este jueves 16de septiembre en el Hotel Jaragua.

Bajo el lema “Explorando Nuevas Oportunidades de Cooperación”, el Foro reunirá a altos funcionarios gubernamentales, representantes de instituciones relevantes y líderes empresariales de ambos países con el objetivo de explorar vías para ampliar la cooperación económica bilateral hacia sectores orientados al futuro.

En particular, el evento se centrará en las oportunidades derivadas de la transición energética de la República Dominicana, los sistemas avanzados de distribución eléctrica y los minerales críticos, al tiempo que ofrecerá a las empresas coreanas una visión general del clima de inversión y de las oportunidades de negocios en el país.

Corea y la República Dominicana han impulsado la cooperación económica en diversos ámbitos, incluida la infraestructura eléctrica y las redes de distribución de energía, sobre la base de sus valores compartidos de democracia y economía de mercado.

Sobre la base de esta cooperación de larga data y de la confianza mutua, el Foro buscará ampliar la cooperación bilateral hacia sectores estratégicos e identificar nuevas áreas de cooperación.

La primera parte del Foro ofrecerá una perspectiva general sobre el clima de inversión y el entorno de negocios de la República Dominicana. ProDominicana presentará el clima de inversión y las oportunidades de negocios del país, mientras que KOTRA abordará distintas formas de conectar a las empresas coreanas con nuevas oportunidades en el mercado dominicano.

jpm-am