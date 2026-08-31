Salud mental: reconocer las señales también es cuidar la vida

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Reconocer a tiempo los cambios emocionales y de conducta puede ser el primer paso para buscar ayuda y evitar que el sufrimiento se profundice.

La salud mental forma parte integral de la salud y del bienestar. Sin embargo, muchas personas atraviesan durante meses o incluso años dificultades emocionales sin reconocer que necesitan ayuda. El temor, la desinformación y los prejuicios pueden llevarlas a ocultar lo que sienten y retrasar la búsqueda de atención.

A esta realidad se suma el estigma que todavía existe alrededor de los problemas de salud mental. Algunas familias prefieren esconderlos por temor al qué dirán, mientras amigos y allegados pueden minimizar determinados cambios y atribuirlos a falta de voluntad, debilidad de carácter o problemas pasajeros.

Cuando el sufrimiento permanece en silencio, puede profundizarse. Por eso, aprender a reconocer determinadas señales de alerta resulta fundamental. Ninguna de ellas, por sí sola, significa necesariamente que una persona padezca un trastorno mental. Sin embargo, cuando los cambios persisten, aumentan en intensidad o interfieren con la vida cotidiana, es recomendable buscar orientación profesional.

Cambios en el estado de ánimo La tristeza persistente, irritabilidad, apatía, desesperanza o pérdida del interés por actividades que antes producían satisfacción pueden indicar que algo no está bien. No toda tristeza constituye una enfermedad; lo importante es observar su duración, intensidad y repercusión.

Alteraciones del sueño y el apetito El insomnio, dormir excesivamente, experimentar cambios importantes en el apetito o variaciones inexplicables del peso son manifestaciones que deben observarse. Aunque pueden estar relacionadas con problemas de salud mental, también pueden tener causas físicas o asociarse con medicamentos y otras circunstancias.

Aislamiento y deterioro de la vida cotidiana Cuando una persona comienza a apartarse de familiares y amigos, abandona actividades que antes disfrutaba, descuida responsabilidades o experimenta un descenso inexplicable en su rendimiento académico o laboral, estamos ante señales que merecen atención.

También debe observarse el deterioro del autocuidado y la dificultad para realizar tareas cotidianas que anteriormente formaban parte de su rutina.

Ansiedad difícil de controlar

La ansiedad es una respuesta humana normal ante determinadas situaciones. Se convierte en motivo de preocupación cuando la preocupación es excesiva, persistente y limita la vida de la persona. El miedo intenso, nerviosismo constante, sensación de peligro o ataques de pánico requieren especial atención cuando afectan las relaciones, el trabajo, los estudios o las actividades habituales.

Cambios importantes de conducta Una persona que repentinamente se vuelve muy irritable, desconfiada, impulsiva, retraída o desorganizada puede estar atravesando una situación que necesita ser explorada. También son importantes las dificultades marcadas de concentración y memoria y el aumento del consumo de alcohol u otras sustancias como forma de afrontar el malestar.

Cuando se pierde el contacto con la realidad Escuchar voces, presentar creencias claramente alejadas de la realidad, experimentar una desconfianza extrema o mostrar dificultades para distinguir lo real de lo imaginario son manifestaciones que requieren valoración profesional. Ante estas situaciones debemos evitar las burlas, la confrontación agresiva y la descalificación.

Las señales de suicidio nunca deben ignorarse Las expresiones relacionadas con la muerte, la desesperanza, el deseo de desaparecer o la intención de hacerse daño requieren atención inmediata. No deben interpretarse como una simple búsqueda de atención ni minimizarse.

Ante un riesgo inmediato de autolesión o suicidio, es necesario buscar ayuda de emergencia y procurar que la persona no permanezca sola. Preguntar directamente si está pensando en hacerse daño no provoca por sí mismo una conducta suicida; por el contrario, puede facilitar una conversación abierta y permitir que reciba ayuda.

Reconocer no significa diagnosticar Identificar señales de alerta no equivale a establecer un diagnóstico. La tristeza, ansiedad, insomnio, aislamiento o cambios de conducta pueden tener múltiples causas. Corresponde a los profesionales capacitados valorar cada caso, tomando en cuenta la duración, intensidad, contexto y repercusión en la vida de la persona.

La salud mental necesita ser hablada con la misma naturalidad que cualquier otra dimensión de la salud. La familia no debe esconder el sufrimiento, los amigos no deben minimizarlo y la sociedad debe abandonar los prejuicios que todavía dificultan pedir ayuda.

A veces, el primer paso puede ser tan sencillo como preguntar: “¿Cómo estás realmente?”

Escuchar sin juzgar, acompañar y orientar hacia una atención profesional puede marcar una diferencia significativa. No siempre podremos resolver el problema de otra persona, pero sí podemos evitar que tenga que enfrentarlo en silencio.

Reconocer las señales, hablar a tiempo y buscar ayuda también es cuidar la vida

JPM