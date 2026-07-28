Salud dará tratamiento a niños con Atrofia Muscular Espinal

Víctor Atallah, ministro de Salud, durante la reunión este 27 de julio del 2026.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública informó que continúa avanzando en la implementación de la cobertura para niños diagnosticados con Atrofia Muscular Espinal (AME), con el propósito de garantizar el acceso oportuno y continuo a los tratamientos de esta enfermedad poco frecuente.

Durante un encuentro con padres de pacientes, el ministro de Salud, Víctor Atallah, explicó que, tras varios meses de trabajo técnico, administrativo y coordinación interinstitucional, se estableció un mecanismo que permitirá asegurar la disponibilidad del medicamento a través del Programa de Medicamentos de Alto Costo.

“El medicamento ya está en el país y será distribuido con el acompañamiento de los especialistas, garantizando la continuidad del tratamiento mientras llega el pedido completo”, expresó Atallah.

DOMINICANA SE SUMA A PAÍSES CON COBERTURA GRATUITA

El funcionario informó que actualmente hay 12 dosis disponibles en territorio nacional y que se encuentra en proceso la adquisición de otras 70, con el objetivo de asegurar la cobertura durante todo el año.

Atallah destacó que esta iniciativa representa un avance histórico para el sistema sanitario dominicano, al ofrecer por primera vez una cobertura organizada y sostenible para pacientes con AME, cuyo tratamiento supone una elevada carga económica para las familias.

Durante la reunión, las autoridades señalaron que República Dominicana forma parte del reducido grupo de países de América Latina que garantiza acceso gratuito a terapias para pacientes con AME dentro del sistema público.

Padres y representantes de la Fundación Cúrame agradecieron las gestiones realizadas y resaltaron la importancia de fortalecer el diagnóstico temprano y el acompañamiento integral a las familias.

El Ministerio reiteró que mantendrá una mesa de seguimiento permanente para asegurar que ningún niño quede sin tratamiento.

an/am