SANTO DOMINGO. – El Comité Permanente del Salón de la Fama de las Artes Marciales de la República Dominicana (SAFAMRD) anunció la elección de cinco nuevos integrantes que serán exaltados el próximo domingo 29 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, durante el XV Ceremonial de Exaltación y Reconocimiento.

La actividad tendrá lugar en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y reconocerá la trayectoria de destacados atletas y propulsores de diferentes disciplinas de las artes marciales.

El anuncio fue realizado por el doctor Rafael Guerrero Peralta, presidente del Comité Permanente del SAFAMRD, quien informó que próximamente serán dados a conocer otros seleccionados y reconocimientos especiales a personalidades e instituciones que han contribuido al desarrollo de estas disciplinas.

Los nuevos exaltados son Aramis Méndez y Ramón Precinal, en karate; Lisandro Macarrulla, como propulsor de las artes marciales; y Disnansi E. Polanco Contreras y Juan José Cáceres Francés, en taekwondo.

DESTACADAS TRAYECTORIAS DEPORTIVAS

Aramis Méndez comenzó a sobresalir en el karate en 1976, cuando conquistó el campeonato nacional representando a la escuela Okinawa, en una competencia celebrada en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo. Ese mismo año ingresó a la selección nacional dominicana, iniciando una trayectoria vinculada al desarrollo de esta disciplina.

Lisandro Macarrulla, elegido como propulsor de las artes marciales, cuenta con una trayectoria de formación y práctica que comenzó a los nueve años, bajo la orientación del maestro Matsunaga. Posteriormente amplió sus conocimientos en Kenpo Karate Do, Shorinji Ryu y Shindo Ryu, participando en competencias nacionales e internacionales y contribuyendo a la promoción y enseñanza de estas disciplinas.

Disnansi E. Polanco Contreras es una de las destacadas figuras dominicanas del taekwondo, con 14 títulos nacionales conquistados entre 2006 y 2016. Su palmarés internacional incluye medallas en los Juegos Nacionales, la Olimpiada Cubana, el USA Open y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena 2006, además de una presea de plata en el Mundial Cultural celebrado en Corea en 2007.

FORMADORES Y PROPULSORES DEL TAEKWONDO Y KARATE

Juan José Cáceres Francés ha desarrollado una extensa trayectoria como atleta, instructor y formador de taekwondo. Abrió su primera escuela a los 17 años en Barranca, La Vega, y posteriormente continuó su preparación bajo la dirección del Gran Maestro Norberto Puello y del maestro Kwang Duk Chung, en Nueva York.

Entre sus principales logros figuran los primeros lugares en los torneos nacionales de 1978 y 1979, así como su participación destacada en el torneo internacional Batalla de los Leones, celebrado en Puerto Rico. En 1980 alcanzó el título de Gran Campeón Rojo en el Torneo Nacional de Taekwondo.

Ramón Precinal, reconocido como propulsor del karate, acumula más de cinco décadas dedicadas a esta disciplina. Inició su formación en 1972 en San Juan de la Maguana, bajo la orientación del maestro José L. de Oleo, y alcanzó el grado de cinturón negro primer dan en 1980. Su trayectoria comprende labores como atleta, entrenador, maestro y dirigente deportivo.

RESPALDO AL CEREMONIAL

El XV Ceremonial de Exaltación y Reconocimiento cuenta con el patrocinio de Domicem, Ingeniería Terramare, Fundación Macarrulla, Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, Sans Souci Ports, Servicios & Vigilancia Quisqueya y Fundación Seguridad y Democracia.

El SAFAMRD destacó que la ceremonia constituye un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y los aportes de quienes han contribuido al crecimiento y prestigio de las artes marciales dominicanas.

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