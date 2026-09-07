Salón de la Fama de La Romana exalta a su Clase Inmortal 2026

Arquimedes de Jesus Zorrilla junto a su edecan Bryan de Jesus Mercedes, luego de ser exaltado

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LA ROMANA.- La historia deportiva de La Romana sumó este domingo un nuevo capítulo con la exaltación de la Clase Inmortal 2026, integrada por 12 figuras que dejaron huellas imborrables en el deporte provincial y nacional.

Las leyendas Eduardo Gómez, Julio Gervacio y Edwin Encarnación encabezaron la ceremonia, celebrada durante el X Ceremonial del Salón de la Fama de los Inmortales del Deporte de La Romana.

Junto a ellos fueron inmortalizados Demetrio “Guerrero” Santillán, Rafael “Perucho” Contreras, Santo Araujo, Rafael Infante Santana, Maribel De Aza Rodríguez, Fausto del Rosario Mercedes, Francisco Sánchez Gautreaux, Daniel Simonó “Lula” Brea y Arquímedes de Jesús Zorrilla.

La ceremonia reconoció trayectorias construidas durante décadas en disciplinas como béisbol, baloncesto, boxeo, atletismo, gimnasia y taekwondo, además de distinguir a quienes dedicaron su vida a la formación y promoción deportiva.

MOMENTOS MAS EMOTIVOS

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento póstumo a Héctor Báez y Víctor Pascual, dos figuras fundamentales del deporte romanense, a cuya memoria estuvo dedicado el ceremonial.

La presencia de Edwin Encarnación, una de las mayores figuras deportivas nacidas en La Romana, dio un significado especial a la jornada. El exjugador de Grandes Ligas fue representado por su madre, Mireya Altagracia Rivera.

También destacó la exaltación de Julio “El Niño Campeón” Gervacio, quien llevó el nombre de La Romana a lo más alto del boxeo mundial al conquistar el campeonato supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo.

Eduardo Gómez, por su parte, recibió el reconocimiento por una trayectoria que trasciende las canchas y que incluye una amplia labor de formación y promoción del deporte en la provincia.

El ceremonial, celebrado en el auditorio principal de la Alianza Juvenil para el Deporte y la Cultura, reunió a autoridades deportivas, legisladores, dirigentes, familiares y representantes de diferentes sectores de la sociedad romanense.

Con la Clase Inmortal 2026, el Salón de la Fama de La Romana reafirma su propósito de preservar la memoria de quienes hicieron del deporte una herramienta de disciplina, superación y orgullo para toda una provincia.

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