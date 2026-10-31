Rusia y EU vetan resoluciones renovar misión ONU en Sáhara

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NACIONES UNIDAS (EFE).– Estados Unidos y Rusia vetaron este viernes, de manera recíproca, dos propuestas presentadas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para prorrogar el mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), dejando sin consenso la renovación de sus operaciones.

La iniciativa rusa, presentada después de que Moscú bloqueara el proyecto estadounidense, recibió tres votos a favor, uno en contra de Estados Unidos y once abstenciones, por lo que no alcanzó los nueve votos necesarios para su aprobación.

DIFERENCIAS SOBRE EL FUTURO DE LA MISIÓN

El embajador ruso, Vasili Nebenzia, defendió una prórroga técnica hasta octubre de 2027, sin modificar las funciones ni la estructura de la misión. También insistió en mantener el referéndum como parte de la agenda de descolonización de Naciones Unidas.

Por su parte, el representante estadounidense, Mike Waltz, justificó el rechazo de Washington al texto ruso al considerar que mantener la Minurso sin cambios no contribuirá a resolver el conflicto, que se prolonga desde hace décadas.

Previamente, Rusia había vetado la propuesta estadounidense, que obtuvo once votos favorables, tres abstenciones y el rechazo de Moscú.

El proyecto de Washington respaldaba la autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí como principal vía de negociación y eliminaba las referencias al referéndum contemplado desde el establecimiento de la misión en 1991.

MARRUECOS CELEBRA LA DECISIÓN

El Gobierno estadounidense defendió que su propuesta buscaba impulsar una solución negociada y mejorar las condiciones de los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf, Argelia.

Mientras tanto, el Gabinete Real de Marruecos calificó lo ocurrido como «un paso significativo» hacia el cierre definitivo de la cuestión del Sáhara Occidental en Naciones Unidas.

Rabat consideró que la decisión debería conducir al cese de la presencia de la Minurso y al fin de las reuniones periódicas del Consejo de Seguridad sobre el conflicto.

No obstante, Marruecos reiteró su compromiso con el alto el fuego y aseguró que cuenta con el respaldo de más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU a su propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí.

an/am