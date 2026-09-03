Rusia reivindica nuevo ataque a embarcaciones en el mar Negro

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MOSCU 3 Sep.- Las autoridades de Rusia han reivindicado este jueves nuevos ataques contra cargueros atracados en el mar Negro y vinculados a Ucrania, los cuales son utilizados para transportar armamento y munición a las tropas del Ejército de Ucrania, según informaciones de Moscú.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicador que un buque portacontenedores y un carguero «con armas a bordo» han sido alcanzados por un ataque perpetrado por las fuerzas rusas. Así, ha explicado que la segunda embarcación transportaba «equipo militar y técnico».

El ataque, perpetrado con drones rusos, se enmarca en un aumento de las operaciones de este tipo puestas en marcha por el Ejército de Rusia durante los últimos meses a medida que trata de aumentar la presión sobre Kiev tras más de cuatro años de invasión. Desde el pasado mes de julio, algunos de estos ataques se producen con gran asiduidad.

A lo largo del verano, las fuerzas rusas han incrementado este tipo de ataques centrándose principalmente en embarcaciones e instalaciones también en Chornomorsk y Odesa, principalmente, ambas situadas en el sur del país y a orillas del mar Negro.

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