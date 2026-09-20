Rusia intercepta «mayor ataque con drones» de Kiev a Moscú

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MOSCU 20 Sep.- El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha denunciado que las fuerzas ucranianas han lanzado el «mayor ataque con drones» sobre la capital rusa, con el claro propósito de «perturbar» la jornada electoral de este domingo en la que los electores están llamados a renovar la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento.

«Este ataque sin precedentes fue claramente planeado para perturbar las elecciones. El enemigo fracasó», ha dicho Sobianin, que ha informado de que «más de 1600 drones han sido interceptados en todos los frentes».

Sobianin ha cifrado en 450 los vehículos aéreos no tripulados que tenían como objetivo la capital rusa, algunos de los cuales sí han logrado alcanzar una refinería de petróleo, aunque no se han tenido que lamentar víctimas, ha explicado.

Según el alcalde, las defensas antiaéreas han neutralizado al menos 186 drones desde las primeras horas de la medianoche del domingo. Asimismo, ha comunicado que los servicios de rescate y los bomberos continúan desplegados en los distintos puntos de la ciudad afectados por la caída de los restos de drones interceptados.

UNOS 1.100 DRONES HAN SIDO INTERCEPTADOS

Alrededor de 1.100 drones han sido interceptados, según el Ministerio de Defensa, que ha destacado que se trata del mayor ataque del Ejército ucraniano en lo que va de año, tras uno de mediados de agosto en el que las defensas rusas derribaron más de 790 de estos vehículos aéreos no tripulados.

Todo ello ha ocurrido en medio de las elecciones parlamentarias que se celebran desde el pasado viernes, las primeras desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, con la novedad de que se han habilitado centros de votación en los territorios ucranianos bajo control militar ruso.

La Comisión Electoral Central de Rusia ha informado de que hasta la mañana de este domingo, más del 45% de los electores habían ejercido ya su derecho al voto. Se da por hecha una nueva victoria del partido oficialista Rusia Unida, que actualmente cuenta con 315 de los 450 escaños que conforman la cámara.

of-am