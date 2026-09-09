Rusia dice usará fuerza militar para eliminar amenaza OTAN

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MOSCU.- Rusia advirtió este miércoles que está preparada para emplear «todo el espectro de medios técnico-militares» para contener y eliminar amenazas derivadas de los preparativos militares de la OTAN en las inmediaciones de sus fronteras septentrionales.

«En los últimos años, por los esfuerzos de los países miembros de la Alianza, el Extremo Norte se ha convertido en una zona de confrontación geopolítica con nuestro país. La OTAN está dando pasos para lograr superioridad militar en la región ártica. En las inmediaciones de nuestras fronteras septentrionales se llevan a cabo intensos preparativos militares; se celebran maniobras a gran escala de carácter agresivo y aparecen nuevos elementos en la estructura de mando del bloque», afirmó en rueda de prensa la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

Según Zajárova, esa actividad «va más allá de la disuasión» y constituye la preparación de «una posible confrontación prolongada y de alta intensidad» con Rusia, lo que «crea amenazas directas para la seguridad».

«En caso necesario, la Federación de Rusia está preparada para emplear todo el espectro de medios técnico-militares para contener y eliminar las amenazas que surjan», enfatizó.

La portavoz añadió que Moscú permanece abierto al diálogo «con todos los Estados que aspiran a preservar la paz y la estabilidad, reducir el nivel de tensión y asegurar el desarrollo progresivo del Ártico», postura que —dijo— es compartida por Pekín y Nueva Delhi.