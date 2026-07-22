Rusia ataca las infraestructuras portuarias y barcos en Odesa

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MOSCU 22 Jul.- Las Fuerzas Armadas de Rusia han informado este miércoles de nuevos ataques contra embarcaciones e infraestructuras portuarias ucranianas, así como centros logísticos que operaban «en beneficio de las tropas de Kiev», en las localidades de Odesa y Chornomorsk, en sur del país.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Defensa ruso, que ha indicado en un comunicado que a lo largo del día se han lanzado varios ataques contra estas infraestructuras. «Armamento de alta precisión y drones de ataque han impactado en la zona», ha señalado la nota.

ATAQUE ALCANZA BUQUES DE CARGA

«Un buque de carga ha sido alcanzado durante la descarga de la mercancía destinada a las Fuerzas Armadas de Ucrania. También se ha visto afectada la infraestructura portuaria del centro logístico utilizado para el almacenamiento de carga militar, así como tanques de combustible en el puerto de Chernomorsk», ha explicado el Ministerio de Defensa ruso.

En este sentido, ha especificado que otras instalaciones portuarias utilizadas para descargar y almacenar material militar en el puerto de Odesa han sido objetivo de estos ataques, además de varios buques que se encontraban en el puerto.

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