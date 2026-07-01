Rusia anuncia la toma de dos localidades en este de Ucrania

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MOSCÚ.- Rusia anunció este miércoles nuevos avances en Ucrania con la toma de dos localidades en las provincias de Járkov y Zaporiyia, en el marco de la invasión iniciada en febrero de 2022.

«Las tropas rusas han establecido el control sobre la localidad de Ukrainskoe, en Járkov, y han liberado la localidad de Kopani, en Zaporiyia», informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. No dio detalles sobre bajas en esos combates.

El Ministerio añadió que sus fuerzas «siguen limpiando» la zona suroccidental de Konstantinovka, ciudad estratégica en Donetsk.

Según Moscú, al menos 90 militares ucranianos murieron en enfrentamientos en esa área durante el último día.

También reportó avances en Krasni Líman, con la captura de «tres bastiones enemigos» y unos 30 militares ucranianos muertos en las últimas 24 horas. Ucrania no se ha pronunciado sobre estos balances.

Rusia ha ganado terreno en los últimos meses en el este de Ucrania, sobre todo en Donetsk. Esa provincia, junto a Lugansk, es escenario de conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas.

En septiembre de 2022, Moscú anexionó las provincias parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. También ha penetrado en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, y se anexionó Crimea en 2014. La comunidad internacional no reconoce estas anexiones.