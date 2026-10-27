Rodríguez Pimentel dictará conferencia historia RD-Haití

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SANTO DOMINGO. El ingeniero, periodista y escritor Héctor Rodríguez Pimentel ofrecerá este jueves 29 de octubre la conferencia “República Dominicana y Haití: una historia de encuentros y desencuentros”, con el auspicio del Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG).

La actividad está programada para las 11:00 de la mañana en la Sala de Conferencias Vetilio Alfau del museo, ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en la avenida Pedro Henríquez Ureña, de Santo Domingo.

Durante su exposición, Rodríguez Pimentel analizará los principales acontecimientos históricos, políticos, económicos y sociales que han definido las relaciones entre República Dominicana y Haití, dos países que comparten la isla Hispaniola, pero que poseen identidades culturales y trayectorias políticas diferentes.

ENCUENTROS, DESENCUENTROS Y DESAFÍOS ACTUALES

El conferencista abordará los episodios de confrontación y cooperación que han caracterizado la convivencia entre ambos pueblos, así como los desafíos derivados de la crisis política, institucional y de seguridad que atraviesa Haití y sus repercusiones para la República Dominicana.

Rodríguez Pimentel también compartirá experiencias y reflexiones acumuladas durante su gestión como cónsul general dominicano en Puerto Príncipe, función que le permitió conocer de cerca la realidad política, económica, social y cultural del vecino país.

La conferencia tendrá como referencias dos de sus obras recientes: Haití, el vecino desconocido y Crisis de 1994, punto de inflexión en la política dominicana, publicaciones en las que examina acontecimientos históricos y políticos relevantes para comprender la evolución de las relaciones entre ambas naciones y su incidencia en la vida dominicana.

TRAYECTORIA DEL CONFERENCISTA

Héctor Rodríguez Pimentel es ingeniero químico, periodista y escritor. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversas funciones públicas, entre ellas senador de la República por la provincia Montecristi, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y cónsul general dominicano en Puerto Príncipe.

La presentación del conferencista estará a cargo de José Guillermo Guerrero, historiador y antropólogo, quien se desempeña como director general del Museo Nacional de Historia y Geografía.

INVITACIÓN AL PÚBLICO

La actividad está dirigida a historiadores, académicos, estudiantes, comunicadores, investigadores y ciudadanos interesados en profundizar sus conocimientos sobre las relaciones históricas entre República Dominicana y Haití.

El Museo Nacional de Historia y Geografía está ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo. Los interesados pueden obtener información adicional a través de su cuenta de Instagram, @museohistoriaygeografiard, o comunicarse al teléfono 809-687-64, número que figura incompleto en la información suministrada.

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