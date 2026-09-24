República Dominicana vence a Canadá en el NORCECA Final Six

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ZINACANTEPEC, México.- La República Dominicana consiguió su primera victoria en el NORCECA Final Six Femenino 2026 al derrotar 3-0 a Canadá, con parciales de 25-18, 25-22 y 25-16, en partido celebrado en la Unidad Deportiva Juan Fernández Albarrán, en Zinacantepec, Estado de México.

Con el triunfo, las dominicanas mejoraron su récord a 1-1 en la ronda preliminar, mientras Canadá quedó con marca de 0-2.

HEREDIA ENCABEZA LA OFENSIVA DOMINICANA

Flormarie Heredia fue la máxima anotadora del encuentro con 17 puntos, seguida por Florangel Terrero, quien aportó 10 para el conjunto dominicano. Por Canadá, Laila Johnston lideró la ofensiva con 11 tantos.

República Dominicana dominó ampliamente el departamento de ataques, con ventaja de 44-29. En bloqueos se impuso 3-2 y en puntos de saque tuvo una ventaja similar, 3-2. Las dominicanas cometieron 23 errores, frente a 25 de las canadienses.

Las criollas tomaron rápidamente el control del primer set al conseguir una ventaja de 5-0, que mantuvieron hasta cerrar el parcial 25-18.

Canadá presentó mayor resistencia en el segundo período y llegó a reducir la diferencia a 22-21 y posteriormente a 23-22. Sin embargo, República Dominicana respondió con ataques de Katielle Alonzo y Alondra Tapia para imponerse 25-22.

El tercer set se mantuvo equilibrado hasta el 17-15. A partir de ese momento, las dominicanas hilvanaron seis puntos consecutivos para colocar el marcador 23-15 y encaminarse al triunfo definitivo por 25-16.

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