Rep. Dominicana registra este año 1,500 muertes infantiles

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SANTO DOMINGO. — República Dominicana acumula en lo que va de 2026 1,500 muertes de menores de un año, de las cuales el 83.8 % corresponde a recién nacidos, según datos del Ministerio de Salud Pública.

El informe epidemiológico correspondiente a la semana 39 contabilizó 45 fallecimientos infantiles. De estos, 38 ocurrieron durante el período neonatal, que comprende los primeros 28 días de vida, mientras que los siete restantes correspondieron a notificaciones tardías de semanas anteriores.

Las estadísticas indican que 1,257 bebés murieron antes de cumplir cuatro semanas, lo que evidencia la vulnerabilidad de los recién nacidos, especialmente durante los primeros siete días posteriores al parto.

Entre las principales causas de mortalidad neonatal figuran la prematuridad, las complicaciones respiratorias asociadas al bajo peso al nacer, la asfixia perinatal y la sepsis. También influyen las deficiencias en los controles prenatales y las complicaciones maternas, como la hipertensión arterial, la diabetes gestacional y las infecciones no tratadas oportunamente.

Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y La Altagracia figuran entre las demarcaciones con mayor número de casos reportados.

Para enfrentar esta situación, las autoridades han ampliado las unidades de cuidados intensivos neonatales en hospitales maternos y reforzado programas como Mamá Canguro, que promueve el contacto piel con piel para favorecer el desarrollo de bebés prematuros y con bajo peso.

Asimismo, se han incorporado equipos de hipotermia terapéutica para reducir el riesgo de daño cerebral en recién nacidos afectados por asfixia durante el parto.

El Servicio Nacional de Salud busca fortalecer la detección temprana de complicaciones del embarazo mediante las consultas de atención primaria.

dh/am