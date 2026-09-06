República Dominicana deporta más 200 mil haitianos ilegales

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Santo Domingo, 6 sep.- Más de 200 mil haitianos en situación migratoria irregular fueron deportados hacia su país por Dajabón, provincia fronteriza del norte de República Dominicana, desde octubre de 2024 hasta agosto de este año, trascendió hoy.

Según la Dirección General de Migración (DGM), por el punto de control migratorio de esa demarcación resultaron devueltas 202 mil 294 personas entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026. De esa cifra, 79 mil 938 corresponden a los primeros ocho meses de este año.

Dajabón limita con Haití y constituye uno de los principales puntos de control de la frontera terrestre entre ambos países.

Las repatriaciones efectuadas allí incluyen a personas interceptadas durante operativos realizados en varias provincias de la región norte dominicana, entre ellas Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, Valverde, Santiago Rodríguez, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal y Espaillat.

Solo durante agosto último, la DGM reportó la detención de cuatro mil 492 extranjeros en Dajabón, como resultado de 74 operativos de interdicción migratoria y acciones en puestos de control, desarrollados con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La institución indicó, además, que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 fueron sometidos a la justicia 19 ciudadanos por delitos relacionados con el tráfico de personas, la falsificación de documentos, agresiones físicas y otros hechos.

Asimismo, las intervenciones realizadas en centros hospitalarios de dicha provincia permitieron detener a 375 extranjeros entre 2025 y agosto de 2026.

De acuerdo con el organismo, el punto de control fronterizo y el Centro de Procesamiento Migratorio de ese territorio fueron reforzados con personal y recursos tecnológicos.

La DGM agregó que mantiene inspecciones en carreteras, puestos de chequeo y otras vías utilizadas por redes dedicadas al tráfico de personas, con el apoyo del Ejército, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y la Policía Nacional.

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