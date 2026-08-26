Reportan mil 408 muertos y 656 heridos por pandilleros de Haití

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Puerto Príncipe, 26 ago.- Haití registró durante el trimestre abril-junio mil 408 muertos y 656 heridos durante ataques de bandas armadas que imponen hoy la violencia en el país, según fuentes de la ONU, citadas por el diario Le Nouvelliste.

«Las cifras durante ese segundo trimestre del año demuestran que la población sigue pagando un alto e inaceptable precio por la violencia», añade un comunicado de prensa de la Oficina Integrada del organismo mundial en el país caribeño (Binuh).

La protección de los haitianos debe seguir como prioridad para restablecer la seguridad, en especial la de niños, mujeres y otras personas vulnerables», expresa en la declaración el representante especial del secretario general de la ONU, Carlos Ruiz Massieu.

El segundo trimestre concentró la violencia en la capital de forma desigual, pues aunque las operaciones de seguridad contribuyeron a frenar la actividad de los irregulares en algunos barrios, otros experimentaron un resurgimiento de los ataques.

Según el texto, los enfrentamientos entre bandas incluyeron barriadas centro-sureñas como Cité Soleil y la Llanura del Cul-de-Sac, impulsados por el control territorial y el acceso a fuentes ilícitas de ingresos.

Los combates obligaron también a unas 18 mil personas a huir de sus hogares, y provocaron la suspensión de todos los servicios, entre ellos la salud y la educación, mientras fuera de la capital, la violencia afectó al norteño departamento de Artibonite.

La situación se mantuvo tensa, además, en la región Central, particularmente en Mirebalais y Saut-dâ€ÖEau, y en la Sudoriental, donde hubo incursiones armadas en Séguin, precisó el comunicado.

Las pandillas continuaron su expansión territorial mediante ataques en comunidades contra miembros de grupos de autodefensa, residentes y agricultores que trabajaban en sus campos, así como en el departamento Central, donde los grupos armados mantuvieron su presencia.

Otras formas de violencia fueron los secuestros de 81 personas mientras 796 personas fueron víctimas de violación por las pandillas, incluyendo 772 mujeres y 23 niñas, el 87 por ciento de las cuales fueron realizadas en grupos.

Las citadas víctimas -afirma el comunicado- fueron sometidas a una brutalidad extrema, que incluyó palizas, abusos delante de hijos y otros familiares, y la quema de sus hogares, métodos utilizados para «castigar» y desplazar por la fuerza a la población.

El 40 por ciento de los fallecidos o heridos resultaron de operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas, en ocasiones con la participación de empresas militares privadas extranjeras que utilizaron drones explosivos.

of-am