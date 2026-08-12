Reclaman política migratoria con enfoque humano en la RD

Tatiana Rosario, maestra de Ceremonia, como expositores participaron Pablo Mella, por el sector eclesial; Eulogia Familia, en representación del sector sindical; y Francisca Peguero, por el sector salud.

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SANTO DOMINGO.- Representantes de los sectores religioso, sindical, salud y sociedad civil abogaron este miércoles por el fortalecimiento de una política migratoria que combine el cumplimiento de las leyes y la seguridad nacional con el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad democrática y el desarrollo económico de la República Dominicana.

Los planteamientos fueron expuestos durante el encuentro “Voces Solidarias: Por una conversación nacional más humana y basada en derecho”, celebrado en el auditorio de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde líderes y especialistas analizaron los efectos de las recientes disposiciones migratorias sobre el mercado laboral, el acceso a servicios esenciales, la producción nacional y la convivencia social.

Uno de los temas centrales fue la Resolución DGM-001-2026, que establece nuevos requisitos para la renovación de permisos temporales de trabajo de extranjeros no residentes. Los participantes consideraron que estas disposiciones plantean desafíos para la regularización laboral en sectores caracterizados por altos niveles de informalidad, como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico.

SECTORES ECLESIAL, SINDICAL Y SALUD

Desde el sector eclesial se resaltó la necesidad de que las políticas migratorias sean aplicadas bajo criterios de dignidad humana, debido proceso y protección de las familias, además de fortalecer mecanismos de regularización compatibles con el ordenamiento jurídico dominicano.

Mientras, representantes sindicales señalaron las dificultades que enfrentan los trabajadores migrantes para acceder a empleos formales y ejercer sus derechos laborales. En ese sentido, plantearon que la formalización debe comprometer tanto al Estado como a los empleadores, con el propósito de garantizar condiciones de trabajo dignas y equitativas.

El sector salud también expresó preocupación por los posibles efectos de las políticas migratorias en el acceso oportuno a los servicios sanitarios y en la salud pública, particularmente entre mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y otras poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

La jornada fue moderada por Tatiana Rosario y tuvo como apertura las palabras de Guadalupe Valdez. Asimismo, Joshep Cherubin, del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (MOSTHA), presentó un análisis sobre el Reglamento de Migración.

LOS EXPOSITORES

Como expositores participaron Pablo Mella, por el sector eclesial; Eulogia Familia, en representación del movimiento sindical, y Francisca Peguero, por el sector salud.

Los participantes coincidieron en que el debate migratorio debe desarrollarse sobre la base de información, pluralidad y respeto institucional, con el objetivo de promover soluciones sostenibles que permitan al país enfrentar sus desafíos migratorios sin apartarse de los principios de los derechos humanos y el Estado de derecho.

Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer la convivencia social y avanzar hacia mecanismos que permitan conciliar las necesidades de seguridad y regulación migratoria con las demandas laborales, económicas y sociales de la República Dominicana.

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