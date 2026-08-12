TC declara inadmisible devolver fondos reclamaban hijos Trujillo

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SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el recurso presentado por los hijos del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, mediante el cual reclamaban fondos que habían sido incautados y depositados en el Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas).

La decisión del máximo órgano constitucional mantiene la situación jurídica de los recursos objeto de la reclamación y pone fin, en esta instancia, al intento de los descendientes de Trujillo de obtener la devolución de los fondos.

El recurso fue presentado por los herederos del antiguo gobernante, quienes alegaban derechos sobre los recursos depositados en la entidad bancaria estatal y cuestionaban las actuaciones mediante las cuales fueron incautados.

Al declarar inadmisible la acción, el Tribunal Constitucional determinó que el recurso no cumplía con los requisitos necesarios para ser conocido en cuanto al fondo, conforme al marco jurídico que regula este tipo de procesos.

CONTROVERSIA REMONTA A BIENES VINCULADOS FAMILIA TRUJILLO

La controversia se remonta a los bienes y recursos vinculados a la familia Trujillo que fueron objeto de incautación por parte del Estado dominicano tras la caída de la dictadura, en 1961.

La decisión del TC constituye un nuevo capítulo en una disputa jurídica relacionada con activos atribuidos a la familia del extinto dictador y que permanecen bajo control estatal.

El fallo adquiere relevancia por tratarse de recursos depositados en Banreservas y por involucrar una reclamación de los descendientes de una de las figuras más controvertidas de la historia política dominicana.

La sentencia del Tribunal Constitucional deberá ser examinada conforme a sus fundamentos y alcances específicos para determinar los efectos jurídicos que produce sobre los fondos reclamados y las decisiones adoptadas previamente por otras instancias.

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