TC declara inadmisible devolver fondos reclamaban hijos Trujillo

SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el recurso presentado por los hijos del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, mediante el cual reclamaban fondos que habían sido incautados y depositados en el Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas).
La decisión del máximo órgano constitucional mantiene la situación jurídica de los recursos objeto de la reclamación y pone fin, en esta instancia, al intento de los descendientes de Trujillo de obtener la devolución de los fondos.
El recurso fue presentado por los herederos del antiguo gobernante, quienes alegaban derechos sobre los recursos depositados en la entidad bancaria estatal y cuestionaban las actuaciones mediante las cuales fueron incautados.
Al declarar inadmisible la acción, el Tribunal Constitucional determinó que el recurso no cumplía con los requisitos necesarios para ser conocido en cuanto al fondo, conforme al marco jurídico que regula este tipo de procesos.
CONTROVERSIA REMONTA A BIENES VINCULADOS FAMILIA TRUJILLO
La controversia se remonta a los bienes y recursos vinculados a la familia Trujillo que fueron objeto de incautación por parte del Estado dominicano tras la caída de la dictadura, en 1961.
La decisión del TC constituye un nuevo capítulo en una disputa jurídica relacionada con activos atribuidos a la familia del extinto dictador y que permanecen bajo control estatal.
El fallo adquiere relevancia por tratarse de recursos depositados en Banreservas y por involucrar una reclamación de los descendientes de una de las figuras más controvertidas de la historia política dominicana.
La sentencia del Tribunal Constitucional deberá ser examinada conforme a sus fundamentos y alcances específicos para determinar los efectos jurídicos que produce sobre los fondos reclamados y las decisiones adoptadas previamente por otras instancias.
of-am
PRESIDENTE 2028
Y hasta la cuanta es? ya hasta a 3 tribunales internacionales han ido y se lo han negado. Vivieron como dioses con todo lo que se llevaron y ahora que estan en quiebra quieren venir a buscar mas. A Ranfis deberian prohibirle inscribir un partido cada 4 años sabiendo que no puede ser candidato a presidente por la doble ciudadania y no hace lo que dice la ley para poder optar por ese cargo, porque lo que quiere es venir a buscarse lo de la JCE.
Si Ramfis Trujillo gana
es a buscar y arrasar con todo.
es hambre de dinero señores.
todos los políticos son iguales.
Pero ahora se está arrasando más y tú no dices nada salta pa tra, Pregunta a Leonel Fernandez como regaló los bienes del pueblo:
Ok.esos h d p quieren evolución fondos de hijos de Trujillo, que vengan a recibirlo en La Plaza de La Bandera.
Favor anunciar fecha y horas.
Ahí estaremos esperando los Miles de Dominicanos que fuimos despojados de nuestros vienes durante la tiranía de Trujillo durante 31 años.
PERO Y QUIEN SE ATREVE QUITARLE A LOS SALTEADORES DESDE EL 1961 DE CASAS , TERRENOS , FINCAS A LOS JIMENES , CO**** , PELzlERANOS , LOGRONOS , BONETTIS , VICINIS , CANDELIER , MERAS , Etc QUE APROVECHARON SUS POSICIONES Y CAMBIAR TÍTULOS / cUEznTAS BANCARIAS SIN CONTAR GENERALES !
HOY TIENEN MÁS QUE LOS TRUILLOS EN ESA ÉPOCA y SIGUEN ROBANDO!
FUCK TRUJILLO.
#Factura1937