Eloy Núñez y Edgar Alma son campeones Copa Británica Golf

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LA ROMANA.- La pareja integrada por Edgar Alma y Eloy Núñez se proclamó campeona Overall de la XXVII edición de la Copa Británica de Golf – Royal Cup, organizada por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR), en una jornada celebrada en el campo Dye Fore Golf Course, diseñado por Pete Dye, en Casa de Campo.

Alma y Núñez registraron 67 golpes brutos para conquistar el mejor score gross overall del torneo y colocar sus nombres en la tradicional copa, además de recibir sendas réplicas de The Claret Jug, trofeo que se entrega en The Open Championship.

La vigésima séptima edición de la Royal Cup reunió a 120 jugadores, quienes compitieron en las categorías A, B y C en un ambiente de confraternidad y competencia deportiva.

El acto inaugural estuvo encabezado por el recién juramentado presidente del Consejo de Directores de BritChamDR, Ryan Polanco, quien destacó el significado institucional de esta edición, al celebrarse como el primer gran evento de la organización tras su Asamblea General.

“Esta edición tiene un significado institucional muy especial, pues es el primer gran evento que celebramos luego de nuestra Asamblea General, marcando el inicio de una nueva etapa para el recién conformado Consejo de Directores de BritChamDR, un compromiso que asumimos con un profundo sentido de responsabilidad y continuidad institucional”, expresó Polanco.

Posteriormente, el presidente de BritChamDR realizó el saque de honor que dejó formalmente inaugurada la jornada competitiva.

GANADORES POR CATEGORÍAS

En la Categoría A, el primer lugar correspondió a Jan Giha y Robert Ray Torres; el segundo puesto fue para Freddy Almonte y Steven Sabo, mientras que Carlos Romero y Julio Cross ocuparon la tercera posición.

En la Categoría B, Joaquín Montero y Luis Castellanos conquistaron el primer lugar. Pedro Oller y Carlos Oller finalizaron segundos, y Emilio Chea y Erick Read ocuparon el tercer puesto.

En la Categoría C, Miguel Fernández y José Olivero se llevaron el primer lugar; Luis Mesa y Melvin Gil quedaron segundos, mientras que Luis Carlos Tejada y Ernesto Martínez completaron el podio.

PREMIOS ESPECIALES

El torneo también incluyó varios premios especiales. Luis Mesa obtuvo el reconocimiento al Drive Más Largo, en el hoyo 8, mientras que Shalim Tejeda logró el premio al acercamiento a bandera, en el hoyo 12. Asimismo, el hoyo 15 tuvo como atractivo especial un premio de hoyo en uno, patrocinado por Club Car.

La jornada concluyó con un almuerzo de premiación celebrado en el driving range de Dye Fore, donde fueron entregados los trofeos y se realizaron rifas de decenas de artículos entre los participantes, en un ambiente marcado por la camaradería.

LOS PATROCINADORES

La XXVII Royal Cup contó con el respaldo de numerosas empresas e instituciones, entre ellas Central Romana Corporation, Casa de Campo Resort & Villas, Baptist Health International, Advanced Asset Management (AAM), INICIA, Humano Seguros, Domicem, Seguros Universal, Barceló, Evian, Refidomsa, Seguros Reservas, IMCA, Mercedes-Benz, Parval Puesto de Bolsa, Energas, Autobritánica, Range Rover, Grupo Rica, AFP Reservas, Banreservas, Amadita, Lotus, Rox, United Capital, Brugal, Lift Air Group, Arajet y Club Car, entre otras.

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