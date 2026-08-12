AtlasIntel sitúa en 55.5 % la aprobación Gobierno Abinader

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SANTO DOMINGO.– El Gobierno del presidente Luis Abinader registra una aprobación de 55.5 % entre los dominicanos que expresan una opinión definida, de acuerdo con la más reciente medición de AtlasIntel sobre la gestión gubernamental en República Dominicana.

Según los resultados difundidos por la firma, la aprobación se sitúa en 52.1 % cuando se incluye al conjunto de encuestados, incluidos aquellos que no expresaron una posición definida.

La medición coloca el respaldo a la gestión gubernamental por encima de la mitad entre los ciudadanos que manifestaron una valoración concreta sobre el desempeño del Gobierno.

Los resultados fueron difundidos públicamente por AtlasIntel como parte de sus mediciones de opinión sobre República Dominicana.

ATLASINTEL DESTACA TRAYECTORIA INTERNACIONAL

AtlasIntel es una firma internacional de estudios de opinión que ha ganado notoriedad por sus mediciones electorales en distintos países.

En 2025, el Silver Bulletin, de Nate Silver, le otorgó una calificación A+ y la colocó en el primer lugar de su clasificación general de calidad de encuestadoras en Estados Unidos.

La firma también ha destacado por sus trabajos en procesos electorales de América Latina. Entre sus mediciones más conocidas figuran las realizadas durante las elecciones presidenciales de Argentina de 2023, cuando sus resultados anticiparon correctamente el desenlace de las distintas etapas del proceso electoral.

Asimismo, AtlasIntel realizó mediciones durante las elecciones presidenciales de Colombia de 2026, en las que identificó el crecimiento del entonces candidato Abelardo de la Espriella y mostró un escenario de estrecha competencia con Iván Cepeda antes de la primera vuelta.

De acuerdo con información posteriormente divulgada por la propia firma y reseñada por medios colombianos, AtlasIntel señaló que su medición estuvo entre las más cercanas al resultado final de esa primera vuelta.

RESPALDO AL CIERRE DEL PERIODO

El dato de 55.5 % constituye, según la medición, el nivel de aprobación de la gestión de Luis Abinader entre los encuestados que expresaron una posición definida.

El resultado se conoce al cierre del sexto año de Gobierno del mandatario y en el segundo año de su segundo período constitucional.

La medición refleja que, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de su administración, más de la mitad de los ciudadanos que fijaron una posición concreta mantiene una valoración favorable de la gestión gubernamental, según AtlasIntel.

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