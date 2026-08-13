Centro Cultural Rainieri impulsa el talento emergente en visuales

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PUNTA CANA, La Altagracia.– El Centro Cultural Rainieri presentó La cantera, un nuevo espacio destinado a promover la obra de artistas emergentes y acercar al público las propuestas que marcarán el futuro de las artes visuales dominicanas.

La iniciativa, ubicada junto al auditorio del Centro Cultural, funcionará como una sala de exposiciones temporales concebida para identificar, exhibir y respaldar a creadores con una voz auténtica y un lenguaje artístico propio.

El proyecto también busca contribuir a la formación de una nueva generación de coleccionistas, bajo la visión de que el desarrollo de los artistas debe estar acompañado por un coleccionismo que evolucione junto con sus carreras.

A diferencia de la sala principal de exposiciones temporales del Centro Cultural Rainieri, de más de 400 metros cuadrados, La cantera cuenta con aproximadamente 35 metros cuadrados, un formato que reduce las exigencias de producción y montaje para los artistas que comienzan su trayectoria.

Según sus promotores, esta característica permitirá que los creadores concentren sus esfuerzos en la producción artística y facilitará la presentación de proyectos de menor escala.

La iniciativa aspira a convertirse en un referente para el descubrimiento de nuevos talentos y en un espacio reconocido por haber acogido las primeras exposiciones de artistas que posteriormente formen parte de la escena consolidada del arte dominicano.

Asimismo, busca convertirse en un punto de entrada para nuevos coleccionistas que deseen adquirir sus primeras obras y establecer una relación permanente con el arte nacional.

Visiones de Yauya inaugura la programación

La programación de La cantera comenzó con la exposición Visiones de Yauya, del escritor y artista interdisciplinario José Carlos Nazario, inaugurada el pasado 10 de junio con un panel de conversación sobre el proceso creativo de la muestra.

La exposición permanecerá abierta al público hasta mediados de septiembre.

La propuesta artística surgió de una experiencia personal de Nazario durante la pandemia, período en el que encontró en los paisajes de la Reserva Ecológica Ojos Indígenas un espacio de contemplación y refugio creativo.

A partir de sus recorridos por los manantiales, el artista desarrolló una investigación visual en la que confluyen memoria, observación e imaginación para reinterpretar un territorio en constante transformación.

La muestra está integrada por cuatro obras de gran formato elaboradas con tinta, acuarela, acrílico y aguadas de cúrcuma y café sobre papel.

Las piezas presentan paisajes imaginarios inspirados en Los Ojos Indígenas, sin pretender reproducir de manera literal el entorno. Por el contrario, Nazario reconstruye el territorio desde la intuición y el inconsciente, mediante un proceso creativo influenciado por el automatismo surrealista.

Una nueva mirada a Punta Cana

Visiones de Yauya propone además una lectura diferente de Punta Cana, alejándose de la imagen tradicional del destino turístico asociado al sol y la playa para mostrar el territorio como fuente de inspiración artística.

En las obras conviven elementos de la naturaleza, la memoria y la imaginación, ofreciendo al espectador nuevas posibilidades de interpretación de un paisaje ampliamente conocido.

Con la creación de La cantera, el Centro Cultural Rainieri reafirma su apuesta por el desarrollo del talento artístico dominicano y por la generación de espacios de encuentro entre creadores, público y coleccionistas.

La iniciativa busca contribuir al fortalecimiento de un ecosistema cultural en el que la creación artística, el coleccionismo y la apreciación de las artes visuales puedan desarrollarse de manera conjunta.

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