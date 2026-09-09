RD y Honduras fortalecien sus relaciones comerciales e inversión

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TEGUCIGALPA.- República Dominicana y Honduras fortalecieron sus relaciones comerciales, de inversión y turismo en el IV Foro Empresarial en Tegucigalpa en el Foro Empresarial de Exportación, Importación, Inversión y Turismo, inspirado por los presidentes Luis Abinader y Nasry Asfura.

El encuentro, auspiciado por la Embajada de República Dominicana en Honduras, y realizado en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), reunió a destacadas autoridades de los sectores público y privado de ambos países, con el objetivo de expandir el intercambio comercial, captar nuevas inversiones y afianzar alianzas estratégicas en áreas clave de desarrollo.

La delegación dominicana estuvo integrada por las autoridades Andrés Lugo, Zanony Severino, Mérido Torres, Welinton Grullón y David Herrera, junto a más de 24 empresarios de los rubros de ron, inmobiliaria, autopartes, vehículos, joyería y chacabanas, entre otros.

La agenda se desarrolló en torno a tres ejes: comercio e intercambio, con análisis de balanza comercial, identificación de nuevos nichos de mercado y simplificación de trámites logísticos; atracción de inversiones, con presentación de marcos de incentivos y alianzas público-privadas; y desarrollo turístico, con promoción de inversiones en infraestructura y el intercambio de buenas prácticas del sector turístico-hotelero dominicano hacia el mercado hondureño.

El BCIE facilitó el marco institucional y la sede operativa, con el respaldo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Federación de Cámaras de Comercio (FEDECAMARA), reafirmando su rol en iniciativas de desarrollo integracionista en Centroamérica y el Caribe.

El evento contó además con delegaciones de las cancillerías, Secretarías de Turismo, Ministerios de Industria y Comercio, cámaras de comercio y comitivas empresariales de ambos países, que concretaron ruedas de negocios con importantes transacciones comerciales.

Se estableció una agenda de seguimiento para impulsar proyectos conjuntos de inversión y dinamizar el comercio bilateral, aprovechando los acuerdos vigentes y las ventajas competitivas de la región en materia logística.

La jornada concluyó con el compromiso de autoridades y empresarios de dar continuidad a las mesas técnicas acordadas, con el propósito de consolidar a Honduras y República Dominicana como socios comerciales estratégicos de primera línea en la región.