RD Vial desembolsa RD$70 mil millones en obras desde 2021

El director del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik Lugo, ofreció la información este lunes durante la Agenda Semanal del presidente Luis Abinader.

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SANTO DOMINGO.- El director del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik Lugo, informó que esa entidad ha desembolsado más de RD$70 mil millones desde 2021 para financiar proyectos ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Durante la Agenda Semanal del presidente Luis Abinader, Rizik Lugo explicó que solo entre enero y agosto de este año RD Vial ha destinado aproximadamente RD$16 mil millones a proyectos viales, recursos que complementan el presupuesto ejecutado directamente por el MOPC.

RECAUDACIONES POR ENCIMA DE LO PROYECTADO

El funcionario señaló que las recaudaciones de RD Vial durante este año superan en 10 % lo contemplado en el presupuesto, lo que permitirá continuar respaldando nuevos proyectos de infraestructura.

Indicó que los recursos provenientes de los peajes financian la construcción y ampliación de carreteras, sistemas de circunvalaciones y otras obras, incluidos los elevados proyectados en la autopista Duarte.

NUEVO MODELO DE MANTENIMIENTO VIAL

Rizik Lugo destacó la implementación de un nuevo esquema de mantenimiento preventivo de las principales carreteras troncales, mediante el cual cada tramo tendrá un contratista responsable de conservarlo en condiciones adecuadas.

El modelo establece, por ejemplo, que una baranda afectada deberá ser sustituida en un plazo máximo de 48 horas. El incumplimiento puede generar sanciones e incluso la cancelación del contrato.

Además, se realizan labores de limpieza en más de 3,500 kilómetros de carreteras, señalización y mantenimiento de elementos de seguridad vial.

10,000 LÁMPARAS SOLARES

RD Vial también ha instalado unas 10,000 lámparas solares que iluminan alrededor de 250 kilómetros de carreteras. La meta es alcanzar los 500 kilómetros durante este año.

El funcionario indicó que cada lámpara puede representar un ahorro aproximado de RD$20,000 en consumo energético durante 10 años.

an/am