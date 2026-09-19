RD vence México y defenderá su corona de voleibol ante EEUU

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

LEÓN, Guanajuato, México.– Las Reinas del Caribe, selección femenina de voleibol de República Dominicana, avanzaron a la final de la XXIII Copa Panam de Voleibol Femenino tras derrotar 3-2 a México, en un disputado partido celebrado en el Polideportivo Domo de León.

El conjunto dominicano se impuso con parciales de 19-25, 25-21, 25-21, 20-25 y 15-12, en un encuentro que se extendió por una hora y 58 minutos.

Con la victoria, las dirigidas por Marcos Kwiek buscarán este viernes revalidar el título conquistado en la edición anterior y obtener su séptima corona en la historia de este torneo.

DOMINICANA REACCIONA TRAS PERDER EL PRIMER SET

México tomó la iniciativa al ganar el primer parcial 25-19, pero las dominicanas respondieron con triunfos consecutivos en los dos siguientes sets, apoyadas en el ataque de Flormarie Heredia Colón, Massiel Matos, Geraldine González y Florangel Terrero.

La acomodadora Crismeily Paniagua también tuvo una destacada actuación al distribuir el juego por diferentes sectores de la cancha, mientras que la líbero Yaneiris Rodríguez aportó en la defensa.

En el cuarto set, las mexicanas reaccionaron y, con los ataques de Sofía Maldonado, Aime Topete y Amaya Guereca, además de una sólida defensa, igualaron el partido 2-2 para forzar el quinto y decisivo parcial.

HEREDIA Y MATOS LIDERAN EL ATAQUE

En el set definitivo, República Dominicana tomó ventaja de 3-0 y posteriormente se colocó 9-6. México logró igualar 10-10, pero un ace de Flormarie Heredia puso nuevamente a las dominicanas delante 11-10.

A partir de ese momento, bloqueos de Geraldine González y un punto de Massiel Matos permitieron a las Reinas del Caribe cerrar el set y el partido.

Heredia Colón encabezó la ofensiva dominicana con 24 puntos, seguida por González y Matos, con 15 cada una, mientras que Terrero aportó 14.

Por México, Maldonado terminó con 24 puntos, Topete con 17 y Guereca con 11.

En las estadísticas colectivas, Dominicana dominó en ataques 60-57 y bloqueos 15-11, mientras que México tuvo ventaja en servicios ganadores, 6-2.

ESTADOS UNIDOS, RIVAL POR EL ORO

Estados Unidos será el rival de República Dominicana en la final, luego de vencer 3-1 a Puerto Rico en la otra semifinal.

El partido por la medalla de oro está programado para las 10:00 de la noche, hora dominicana, en el Polideportivo Domo de León.

Las Reinas del Caribe buscarán conquistar su segundo título consecutivo y su séptima corona en la Copa Panam de Voleibol Femenino.

of-am