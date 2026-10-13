RD reelecta Consejo Derechos Humanos de la ONU 2027-2029

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, afirmó que la reelección reafirma la confianza de la comunidad internacional en el compromiso dominicano de proteger los derechos humanos.

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NUEVA YORK.- La República Dominicana fue reelecta este martes como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2027-2029, durante las elecciones celebradas en el marco del 81 Período de Sesiones de la Asamblea General, en esta ciudad estadounidense.

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, afirmó que la reelección reafirma la confianza de la comunidad internacional en el compromiso dominicano con la promoción y protección de los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho y el multilateralismo.

Agradeció el respaldo de los Estados miembros de la ONU y destacó que el país continuará defendiendo la dignidad humana mediante el diálogo, la concertación y la cooperación internacional.

Asimismo, señaló que la República Dominicana mantendrá su compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección, la participación de los pequeños Estados insulares en desarrollo y la atención a las poblaciones vulnerables.

Por el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), también resultaron electos Brasil y Uruguay.

BALANCE DE LA PRIMERA MEMBRESÍA

La República Dominicana ocupó por primera vez un asiento en el Consejo durante el período 2024-2026, etapa en la que impulsó iniciativas sobre el derecho a la educación, la cultura de paz, los derechos de las personas con discapacidad, el empoderamiento económico de las mujeres y la protección de grupos vulnerables.

También promovió la atención a los efectos del cambio climático sobre los derechos humanos, especialmente en los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como a la crisis multidimensional que afecta a Haití.

UN ÓRGANO CLAVE DE LA ONU

Creado en marzo de 2006 mediante la resolución 60/251, el Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental integrado por 47 Estados miembros, encargado de promover y proteger los derechos fundamentales en todo el mundo.

Entre sus funciones figuran abordar situaciones de violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones a los países para impulsar medidas de restitución, reparación y otras acciones pertinentes.

an/am