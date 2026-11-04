Luis Abinader anuncia primer picazo Autopista del Ámbar

MADRID, España.- El presidente Luis Abinader anunció que dentro de 15 días se dará el primer picazo para la construcción de la Autopista del Ámbar, cuya primera partida presupuestaria fue entregada con fondos del Gobierno por un monto de RD$5,780 millones.

El jefe de Estado se pronunció al iniciar sus actividades oficiales de este miércoles con un encuentro bilateral con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), entidad multilateral que mostró interés en respaldar la obra.

AVANCES EN EL TERRENO

La preparación del terreno ya inició en Montellano, Puerto Plata. Así lo informó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien destacó que ya se obtuvieron las dos primeras licencias ambientales para el inicio de dos frentes en las rutas Puerto Plata-Santiago y Santiago-Puerto Plata.

La Autopista del Ámbar reducirá un trayecto de más de una hora a unos 35 minutos, sino que también será determinante para el desarrollo de la región Norte al facilitar el transporte de mercancías, dinamizar el turismo y atraer nuevas inversiones.

Con cerca de 35 kilómetros de longitud, el proyecto fue adjudicado por el Fideicomiso RD Vial al Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L. —integrado por Magna, Rizek Constructora, Ingeniería Estrella y Constructora Mar— por un monto de RD$28,800 millones.

RD Y EL CAF

Con más de 20 años de cooperación, CAF contribuye al impulso de iniciativas de desarrollo sostenible e inclusivo en el país, y en 2025 inauguró oficinas en Santo Domingo, potenciando aún más su capacidad de apoyo a proyectos de desarrollo humano.

En su Estrategia País 2024-2028, el organismo prioriza mejorar la calidad de vida con el fortalecimiento del sistema sanitario, la modernización educativa y la expansión de servicios esenciales. Asimismo, apoya la dinamización de los sectores digital, energético, turístico, logístico y financiero, así como inversiones en seguridad hídrica, energías renovables, infraestructura resiliente y transición hacia una economía baja en carbono.

Paralelamente, CAF ha respaldado al sector privado mediante líneas de crédito con BANDEX, Banco BHD y Banreservas, enfocadas en mipymes, empresas lideradas por mujeres y sectores estratégicos como agroindustria, manufactura, energías renovables y turismo sostenible.

República Dominicana se incorporó a CAF en 2004 y en 2021 incrementó su capital para convertirse en miembro pleno.

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