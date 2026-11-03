ESPAÑA: Abinader reconoce a doce dominicanos destacados

El presidente Luis Abinader junto a funcionarios de su gobierno en el acto en Madrid.

MADRID, España.– El presidente Luis Abinader encabezó, junto al canciller Víctor “Ito” Bisonó, la entrega del reconocimiento “INDEX Somos Todos”, mediante el cual fueron distinguidos 12 dominicanos residentes en España, Italia y Reino Unido por sus trayectorias profesionales y contribuciones a la proyección internacional de la República Dominicana.

La ceremonia se celebró en el Cine Capitol de Madrid, ciudad que concentra la mayor comunidad dominicana de Europa, y reunió a representantes de distintos sectores profesionales, culturales y diplomáticos.

RECONOCIMIENTO AL TALENTO DOMINICANO

Durante el acto, Bisonó felicitó a los galardonados por su perseverancia, excelencia y vocación de servicio, y los exhortó a continuar siendo referentes de superación, liderazgo y emprendimiento en las sociedades donde residen.

El canciller destacó el compromiso del Gobierno del presidente Abinader con los dominicanos en el exterior y la importancia de fortalecer los servicios consulares y los vínculos con las comunidades residentes fuera del país.

De su lado, la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celinés Toribio, afirmó que los conocimientos y aportes de los compatriotas reconocidos constituyen un patrimonio colectivo, al contribuir al prestigio internacional de la nación desde diferentes ámbitos.

LOS 12 DOMINICANOS GALARDONADOS

En España fueron reconocidos Héctor Farías, Eslaysa Indira Reynoso García, Rosanel Amaro Rodríguez, Lissette Batista, Carlos Vinicio Rodríguez Jumelles, Carla F. Jovine Rijo y Gricell Garrido Colón, por sus aportes en danza, medicina, investigación, emprendimiento y tecnología.

Por Italia recibieron la distinción Beatriz Acosta Acosta, conocida como “La Tía Yin”; Emely Natividad Balbi Méndez y Denny Méndez, por sus contribuciones a la cultura, los negocios y el entretenimiento.

Mientras que por Reino Unido fueron distinguidos Laura Esther de la Cruz Rosario, especialista en Medicina Intensiva, y Mario Lenny Ramírez Ruiz, conocido artísticamente como “Viktor con K”.

La actividad contó con la presencia de representantes diplomáticos y funcionarios dominicanos, entre ellos Tony Raful, embajador ante España, y José Marte Piantini, cónsul dominicano en Madrid.

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