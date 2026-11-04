Irán ve triunfo demócrata en EU como un «no a la guerra»

TEHERAN. – Las autoridades de Irán interpretaron este miércoles la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos como un «no a la guerra», aunque descartaron que suponga un cambio en la política de Washington hacia Teherán.
El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que los resultados, en los que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras según proyecciones de medios estadounidenses, demuestran que los ciudadanos de EE.UU. han dicho «no a la guerra», ya sea «por conciencia o por el coste de la vida».
«Respaldamos este mensaje», señaló en redes sociales. Y advirtió: «Si el Gobierno de Estados Unidos traiciona la voluntad de su público para servir a chantajistas y financiadores internacionales, aprenderá que nuestro ‘no’ viene acompañado de una pesadilla».
RESPUESTA DEL LÍDER SUPREMO
Posteriormente, el líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, sostuvo en un comunicado que quienes mantienen «una pequeña esperanza en un cambio de comportamiento» en Washington, «o crean que haciendo concesiones a Estados Unidos pueden hacer que abandone su hostilidad, están muy equivocados».
«El deseo del gran maligno es la rendición incondicional de la nación iraní», argumentó. Según Jamenei, adoptar esa postura «solo animará al enemigo arrogante a cometer más excesos y nuevas guerras» y la única forma de alcanzar «la disuasión absoluta es continuar con la estrategia de ‘Irán es más fuerte que nunca'».
Aseguró que EE.UU. «busca de forma abierta desintegrar el país, hacer que la nación se arrodille y colapsar el sistema», pero que la respuesta iraní a la ofensiva de febrero lanzada por Washington e Israel «ha desmentido el mito de la invencibilidad» estadounidense.
ADVERTENCIA EN EL ESTRECHO DE ORMUZ
Jamenei afirmó que la gestión del estrecho de Ormuz y los ataques a bases estadounidenses fueron una reacción a la agresión y una «yihad contra la arrogancia», y advirtió que la situación «alcanzará dimensiones mucho más amplias si se repiten las agresiones».
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqaei, dijo que Trump, «impulsado por la codicia y la arrogancia, arrastró a su país a una guerra ilegal y atroz contra Irán» y que «sus cálculos fallaron».
«El pueblo estadounidense les ha enviado ahora un mensaje claro», manifestó. «Atacar a Irán no conduce a la victoria; solo resulta en la derrota».
Añadió que «Irán no es una nación que pueda entenderse a través de la arrogancia, verse intimidada mediante amenazas, ni ponerse de rodillas por medio de la agresión».
MÁS REACCIONES
Mohamad Mojber, asesor de Jamenei, afirmó que Trump «hizo todo tipo de esfuerzos para que su partido ganara, pero recibió una bofetada de su propio pueblo» y que «el verdadero vencedor fue Irán».
El jefe del aparato judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, sostuvo que «Trump ha fracasado tanto en la guerra como en la política».
Las elecciones del 3 de noviembre supusieron un revés para el Partido Republicano. Según Associated Press, los demócratas recuperarían la Cámara y el Senado, abriendo un escenario de gobierno dividido en Washington hasta 2028.
jt-am
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la noche del 4 de noviembre que no considera necesario recurrir al uso de armas nucleares contra Irán, en medio de los reportes sobre presiones de Israel para lanzar un ataque atómico.
Después que se cansó de meter miedo con ellas, y los ARRASTRADOS pedir que las use; ahora resulta que no las necesita?
Esta guerra caprichosa de unos que se quieren dejar notar grandes , han escupidos hacia arriba para que su saliva les caiga en la cara
ENIGMA
2 horas hace
DOMINICANOS CON PODER AL VOTO EN EEUU A VOTAR POR LOS REPUBLICANOS, LOS DEMOCRATAS APOYAN LOS LGBT, LA INVASIÓN E ISLAMIZACION DE NUESTRO PAIS, ESO NO DEBEMOS ACEPTARLO DIGAMOS NOOO, GOD BLESS AMERICA!
Este ARRASTRADO haciendo campaña desde lo profundo del sur
🤣🤣🤣🤣
Noten cuando dice:
«LOS DEMOCRATAS APOYAN LOS LGBT, LA INVASIÓN E ISLAMIZACION DE NUESTRO PAIS»
De nuestro país; no vayan a creer que habla de República Dominicana; no señor. Su país es Estados Unidos.
Jajajajajajajajajajajaja. En su mente él es estadounidense de nacimiento, y por eso hablan así, porque todos sufren de la misma enfermedad: EL SÍNDROME DEL PASAPORTE AZUL.
Encontramos otro, pero este fue más lejo; logró votar.VOTAR.
elaturdido
13 minutos hace
Responder a elaturdido
a mi’, particularmente… me provoco’ votar (del cual, no tenia… intencion de hacerlo)… fue esa metida de pata… que hacia, con la…
«a mi’, particularmente… me provoco’ votar»
Los muchachos del patio votando?
🤣🤣🤣🤣🤣
Tambien como una derrota contra el facismo y el sionismo, el mundo se jartooooooo de las perversidades, la criminalidad y el poderio terrorista del Trumpismo y de los crimenes de Israel contra Gaza – Palestina y contra el cerco economico y energetico contra el pueblo de Cuba, contra los fraudes y los algoritmos patrocinados por mafiosos de la derecha corrupta y recalcitrante
ENIGMA
7 horas hace
SIMPATIZO CON LOS REPUBLICANOS PERO EN CASO DE SER CULPABLE DE VERDAD CON PRUEBAS NO FABRICADAS QUE LO TRANQUEN Y BOTEN LAS LLAVES.
Eso viene. Y no será con pruebas fabricadas.