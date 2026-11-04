Irán ve triunfo demócrata en EU como un «no a la guerra»

TEHERAN. – Las autoridades de Irán interpretaron este miércoles la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos como un «no a la guerra», aunque descartaron que suponga un cambio en la política de Washington hacia Teherán.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que los resultados, en los que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras según proyecciones de medios estadounidenses, demuestran que los ciudadanos de EE.UU. han dicho «no a la guerra», ya sea «por conciencia o por el coste de la vida».

«Respaldamos este mensaje», señaló en redes sociales. Y advirtió: «Si el Gobierno de Estados Unidos traiciona la voluntad de su público para servir a chantajistas y financiadores internacionales, aprenderá que nuestro ‘no’ viene acompañado de una pesadilla».

RESPUESTA DEL LÍDER SUPREMO

Posteriormente, el líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, sostuvo en un comunicado que quienes mantienen «una pequeña esperanza en un cambio de comportamiento» en Washington, «o crean que haciendo concesiones a Estados Unidos pueden hacer que abandone su hostilidad, están muy equivocados».

«El deseo del gran maligno es la rendición incondicional de la nación iraní», argumentó. Según Jamenei, adoptar esa postura «solo animará al enemigo arrogante a cometer más excesos y nuevas guerras» y la única forma de alcanzar «la disuasión absoluta es continuar con la estrategia de ‘Irán es más fuerte que nunca'».

Aseguró que EE.UU. «busca de forma abierta desintegrar el país, hacer que la nación se arrodille y colapsar el sistema», pero que la respuesta iraní a la ofensiva de febrero lanzada por Washington e Israel «ha desmentido el mito de la invencibilidad» estadounidense.

ADVERTENCIA EN EL ESTRECHO DE ORMUZ

Jamenei afirmó que la gestión del estrecho de Ormuz y los ataques a bases estadounidenses fueron una reacción a la agresión y una «yihad contra la arrogancia», y advirtió que la situación «alcanzará dimensiones mucho más amplias si se repiten las agresiones».

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqaei, dijo que Trump, «impulsado por la codicia y la arrogancia, arrastró a su país a una guerra ilegal y atroz contra Irán» y que «sus cálculos fallaron».

«El pueblo estadounidense les ha enviado ahora un mensaje claro», manifestó. «Atacar a Irán no conduce a la victoria; solo resulta en la derrota».

Añadió que «Irán no es una nación que pueda entenderse a través de la arrogancia, verse intimidada mediante amenazas, ni ponerse de rodillas por medio de la agresión».

MÁS REACCIONES

Mohamad Mojber, asesor de Jamenei, afirmó que Trump «hizo todo tipo de esfuerzos para que su partido ganara, pero recibió una bofetada de su propio pueblo» y que «el verdadero vencedor fue Irán».

El jefe del aparato judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, sostuvo que «Trump ha fracasado tanto en la guerra como en la política».

Las elecciones del 3 de noviembre supusieron un revés para el Partido Republicano. Según Associated Press, los demócratas recuperarían la Cámara y el Senado, abriendo un escenario de gobierno dividido en Washington hasta 2028.

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