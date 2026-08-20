RD liderará crecimiento AL en 2026 con 4.0 %, según la Cepal

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SANTO DOMINGO.- República Dominicana estará entre las economías de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe en 2026 con una expansión de 4.0 %, casi el doble del promedio regional, según ratificó este jueves la Cepal, aunque advirtió que el ritmo de la región sigue siendo insuficiente para cerrar brechas de desarrollo.

El organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile, proyecta que la región crecerá 2.2 % en 2026, una décima menos de lo previsto anteriormente, y completará cinco años con una expansión promedio cercana al 2.3 %.

«Las proyecciones muestran que la región preservaría los avances alcanzados en materia de estabilidad macroeconómica, aunque con un menor dinamismo económico», indicó la Cepal en su ‘Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026’.

RD ENTRE LÍDERES CRECIMIENTO

Según el informe, solo cinco países crecerán igual o más que República Dominicana el próximo año: Venezuela con 6.5 %, Nicaragua con 4.5 %, Panamá con 4.4 %, Paraguay con 4.3 % y Guatemala con 4.0 %, empatada con el país.

El desempeño dominicano contrasta con el de las economías más grandes de la región. El informe ubica a Argentina con 3.3 %, Perú con 3.2 %, Colombia con 2.6 %, Brasil con 2.2 %, Chile con 1.6 %, Uruguay con 1.5 % y México con 1.3 %, mientras Cuba con -10.3 % y Haití con -1.9 % serán los únicos en decrecer.

«América Latina y el Caribe completaría cinco años consecutivos con un crecimiento de alrededor de un 2,3 %, en promedio, una tasa insuficiente para elevar de manera sostenida el ingreso por habitante, cerrar las brechas de desarrollo o ampliar significativamente los espacios de política», detalló la Cepal.

UN CRECIMIENTO INSUFICIENTE PARA LA REGIÓN

El organismo considera que el entorno internacional está caracterizado por «un menor crecimiento de la economía mundial, una elevada incertidumbre geopolítica y financiera y mayores presiones sobre los mercados internacionales de energía».

La cifra de 2.2 % anunciada para 2026 es inferior en una décima con respecto a la previsión del año anterior, aunque la tendencia apunta a una recuperación parcial en 2027 con un 2.5 %.

Para la Cepal persisten restricciones estructurales que limitan el crecimiento, como los bajos niveles de inversión, el escaso aumento de la productividad, la desaceleración del empleo formal y la elevada informalidad.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, consideró que «para superar la trampa de baja capacidad para crecer, necesitamos elevar la inversión y la productividad y, al mismo tiempo, avanzar hacia una formalización productiva que fortalezca las capacidades de las personas y de las empresas, amplíe la protección social y genere más empleos formales de calidad».

Latinoamérica, la región más desigual del mundo, cerró 2024 con un crecimiento del 2.3 % y en 2025 fue de 2.4 %.