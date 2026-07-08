RD debuta con victoria ante Belice en el Panam de voleibol

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

COLUMBUS, Ohio, Estados Unidos. — La selección femenina de voleibol U-21 de República Dominicana inició con buen pie su participación en la Copa Panamericana de la categoría al derrotar 3-0 (25-14, 25-20 y 25-21) al combinado de Belice, en partido correspondiente al Grupo B celebrado en el Covelli Center de Columbus.

El conjunto dominicano mostró superioridad en los principales renglones estadísticos del encuentro, al dominar en ataques 41-34, bloqueos 6-3 y servicios 6-4, para asegurar su primera victoria en el torneo que se extenderá hasta el 17 de julio.

La ofensiva de las ganadoras estuvo encabezada por Virelys Rivera, quien terminó con 11 puntos. Julie Arias aportó nueve tantos, mientras que Rayni Mondei Arias sumó ocho, incluyendo dos anotaciones decisivas en el tercer parcial que ayudaron a cerrar el triunfo dominicano.

Aunque las criollas dominaron con comodidad el primer set, los parciales siguientes fueron más disputados, obligando al equipo nacional a emplearse a fondo para mantener el control del partido.

En el tercer episodio, Belice reaccionó y llegó a tomar ventaja 17-13, impulsado por los ataques de Aki Jones y Emaun Marien. Sin embargo, República Dominicana respondió con una ofensiva encabezada por Rivera, Filpo y Arias, además de fortalecer su defensa y aprovechar los bloqueos para cambiar el rumbo del parcial.

Los errores de servicio de Belice, con varios saques enviados a la red, también favorecieron a las dominicanas en los momentos claves del encuentro.

Por el conjunto beliceño, Aki Jones fue la máxima anotadora con 11 puntos, seguida de Emaun Marien, quien terminó con nueve unidades.

República Dominicana volverá a la cancha este miércoles 8 de julio para enfrentar a Islas Vírgenes, en partido programado para las 3:00 de la tarde.

of-am