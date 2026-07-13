RD afronta otra jornada intenso calor por el polvo del Sahara

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Santo Domingo, 13 jul.- La República Dominicana vive otra jornada de altas temperaturas y la presencia de polvo del Sahara, un fenómeno que mantiene elevada la sensación térmica y aumenta los riesgos para la salud.

El Instituto Dominicano de Meteorología pronosticó temperaturas máximas de entre 33 y 35 grados Celsius, aunque la sensación térmica podría ser superior debido a la combinación del calor propio de la época y la concentración de partículas de polvo sahariano sobre el territorio nacional.

Además del ambiente caluroso, una onda tropical favorece lluvias aisladas en provincias del este del país y sectores del Gran Santo Domingo y otras localidades del centro.

RECOMENDACIONES

Ante estas condiciones, el organismo recomendó a la población mantener una adecuada hidratación, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00, hora local.

El pronóstico indica que una vaguada incrementará el contenido de humedad sobre el país, lo que favorecerá lluvias locales antes del mediodía y chubascos más frecuentes durante la tarde en varias provincias del sur, del centro y del Gran Santo Domingo.

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