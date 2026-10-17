Raquel Peña destaca caída de la pobreza en República Dominicana

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SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, destacó este sábado la reducción de la pobreza monetaria en el país y llamó a fortalecer las políticas sociales para ampliar las oportunidades de las familias vulnerables.

Durante una jornada organizada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Peña informó que el indicador pasó del 30,7 % en 2021 al 17,3 % en 2025. Los resultados preliminares del primer semestre de 2026 lo sitúan en un promedio de 14,58 %.

La funcionaria atribuyó los avances a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader y subrayó la necesidad de promover empleos de calidad, mejorar el acceso a la educación y ampliar los servicios esenciales.

También resaltó que la prevalencia de la subalimentación descendió a menos del 2,5 %, lo que permitió a República Dominicana salir del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Peña señaló que programas como Aliméntate y Bono Gas benefician a cerca de 1,4 millones de hogares, mientras que la pobreza extrema se redujo del 8,7 % en 2015 al 2,2 %, según los datos presentados durante la actividad.

Por su parte, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, expuso las iniciativas de transferencias monetarias, acompañamiento sociofamiliar y capacitación productiva dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los sectores vulnerables.

La jornada incluyó paneles sobre los resultados de las políticas sociales y testimonios de beneficiarios, con la participación de autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales y familias atendidas por los programas gubernamentales.