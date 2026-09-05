Ramfis: Que todos aspiren y debatan sus propuestas

Trujillo dijo que el derecho a aspirar no implica necesariamente estar preparado para gobernar.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– En medio del creciente debate sobre las posibles aspiraciones a la Presidencia de la República, el presidente del Partido Esperanza Democrática (PED) Ramfis Domínguez Trujillo, defendió el derecho de todo ciudadano que cumpla con la ley a competir por la máxima posición electiva del país.

“Que aspiren todos: artistas, empresarios, deportistas, comunicadores, influencers, políticos; todo ciudadano que cumpla con la ley y que entienda que tiene capacidad para dirigir la República Dominicana tiene derecho a intentarlo”, afirmó.

DERECHO A ASPIRAR Y CAPACIDAD PARA GOBERNAR

Domínguez Trujillo sostuvo que la participación electoral no debe limitarse a quienes cuentan con una larga trayectoria dentro de los partidos políticos y puso como ejemplo su propia experiencia, al recordar que proviene del sector empresarial antes de incursionar en la actividad política.

No obstante, aclaró que el derecho a aspirar no implica necesariamente estar preparado para gobernar. En ese sentido, planteó establecer debates presidenciales obligatorios y ampliamente difundidos, en los que todos los candidatos presenten sus propuestas y respondan preguntas sobre los principales desafíos nacionales.

DEBATES PARA COMPARAR PROPUESTAS

Según el dirigente político, esos encuentros permitirían a los electores evaluar la preparación y capacidad de respuesta de cada aspirante frente a temas como la delincuencia, el desempleo, la educación, la salud, la economía y la situación migratoria.

Advirtió que la popularidad no constituye por sí sola una garantía para ejercer la Presidencia, debido a que gobernar requiere conocimiento, carácter, propuestas y capacidad.

“Que aspiren todos, que debatan todos, y que sea el pueblo dominicano que decida quién está verdaderamente preparado y quién merece la confianza del pueblo dominicano”, concluyó.

El planteamiento fue difundido a través de las redes sociales de Domínguez Trujillo, donde expuso su posición sobre las aspiraciones presidenciales y reiteró su llamado a que todos los ciudadanos que cumplan con el marco legal puedan competir.

an/am