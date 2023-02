¿Racismo o realismo?

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

Ahora, el simple hecho de exigir el cumpliento de la constitución,y en especial de la ley 285-04 sobre migración, es sinónimo de racista, xenófobo, anti haitiano, nacionalista, Nazi, fascista, nacionalista, conservador e inhumano.

Todo el que tenga una mínima formación o idea sobre la economía, le queda bastante claro las repercusiones económicas que la ocupación haitiana en masa y descontrolada implica para nuestra economía. De hecho, desde el año 2009, venimos financiando déficits fiscales porque sencillamente el dinero no le alcanza al gobierno (gasta más que lo recibe).

Es decir, estamos condenados a seguir endeudando más y más el país, para financiar el Presupuesto Nacional (con uno complementario) con nuevas deudas y para pagar las viejas. Ello implica una afectación directa a todos los programas sociales que tiene en marcha el gobierno para ayudar a los más vulnerables (Bono luz, bono gas, bono educativo, tarjeta de solidaridad, Senasa, etc,).

A ello le sumamos que en este momento, un 15% del presupuesto de salud (de por sí insuficiente), se está yendo en prestaciones de servicios a las parturientas haitianas y sus connacionales. No sabemos con certeza el que se está empleando en educación, pues hay zonas donde las escuelas están repletas de estudiantes haitianos. Esa situación económicamente es insostenible.

Es indistinto si en vez de haitianos fueran cubanos o colombianos. No es racismo, es realismo. La economía nuestra (y no dudo de las otras de la región) no está en capacidad de mantener dos poblaciones en materia de salud y educación.

Yo lo que soy es un técnico, y pienso en función de esa condición. A lo mejor si mis conocimientos no llegarán hasta donde han llegado, probablemente ni me percatara de esto, ni me referiría a esto tampoco. Yo tengo amigos haitianos que son gente muy educada. Pero eso no me exime de denunciar este problema que cada día se hace mayor, y que termina afectando a los contribuyentes dominicanos.

Una situación similar ha tenido que enfrentar por años Costa Rica con los Nicas (Viví allá dos veces y conozco de esa realidad). De ser unos pocos, actualmente (si mal no recuerdo) ya representan más del 20% de la población. Muchos viven en la informalidad (no pagan impuestos directos), pero consumen los presupuestos de salud y educación como lo están haciendo aquí los haitianos y sus hijos.

Mi enfoque es esencialmente técnico, pero también como defensor de la nacionalidad, la dominicanidad y de un mejor futuro para mis hijos y los demás niños dominicanos.

El racismo es la narrativa que han asumido los pro haitianos dentro y fuera del gobierno contra nosotros, con lo que pretenden coartar nuestro derecho a expresarnos libremente (sin censura previa), de este y de cualquier otro tema que implique una afectación al interés nacional.

Técnicamente es inviable para una economía pequeña como la nuestra, asumir una inmigración descontrolada, sin importar de donde provenga, pues bastante deudas tienen que seguir contrayendo el país para poder financiar los presupuestos deficitarios que se sigue generando todos los años, porque no nos sobra el dinero, sino que nos falta.

No es racismo, es realismo.

