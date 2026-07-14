Irán advierte que Ormuz «no se reabrirá mediante la guerra»

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TEHERAN.- El Ejército iraní advirtió este martes que no cederá el control del estrecho de Ormuz.

La vía marítima «no se abrirá mediante la guerra, las intrigas y la agresión de EE.UU.», declaró el portavoz del Ejército del país persa, el general de brigada Mohammad Akraminia.

En este sentido, sostuvo que la reapertura del estrecho pasa únicamente por «respetar los derechos» de la nación iraní.

Dijo, asimismo, que el deber del Ejército es «vengar la sangre de los mártires», esencialmente del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, asesinado en un ataque israelí-estadounidense a finales de febrero.

Este lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el restablecimiento del bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, al tiempo que señaló que el paso marítimo estará abierto para «todos los demás países».

El mandatario indicó que el país norteamericano será «el guardián del estrecho de Ormuz» y por ello cobrará «una tasa del 20 % sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad».