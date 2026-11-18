SHENZHEN.- Los presidentes de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, abordaron la crisis ucraniana durante su encuentro en Shenzhen, donde este 18 y 19 de noviembre se celebra la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Se abordó el tema”, confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser preguntado si Putin trató un acuerdo sobre el conflicto ucraniano con Xi.

Peskov añadió que Putin también mencionó los contactos que mantuvo en Moscú con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

REUNIÓN BILATERAL

Los dos líderes se reunieron este 18 de noviembre en formato ampliado con sus delegaciones y luego continuaron con un desayuno de trabajo.

Putin afirmó que Moscú y Pekín tienen un objetivo común: garantizar la paz y la prosperidad en Asia-Pacífico.

“Trabajaremos, como a usted mismo le gusta decir, hombro con hombro, en beneficio de los pueblos de Rusia y de la República Popular China”, dijo.

SE ESPERA ENCUENTRO CON TRUMP

Uno de los momentos más esperados de la APEC es el primer encuentro trilateral entre Putin, Xi y el presidente de EE. UU., Donald Trump, que podría realizarse el 19 de noviembre.

En esa cita podrían abordar la seguridad internacional, la no proliferación nuclear y las relaciones entre Washington, Moscú y Pekín. También se espera que Trump trate temas económicos y comerciales con Xi.

“Espero grandes beneficios potenciales de la próxima reunión trilateral”, expresó Putin ante empresarios en el Foro de la APEC.