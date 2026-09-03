Pujols, Molina, Encarnación y Ordóñez al Salón Béisbol Latino

Pujols, Molina, Encarnación y Ordóñez componen la Clase 2026 del Salón de la Fama del Béisbol Latino.

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SANTO DOMINGO.- Las leyendas del béisbol latino Albert Pujols, Yadier Molina, Edwin Encarnación y Magglio Ordóñez fueron electas a la XIII Clase de Exaltación del Salón de la Fama del Béisbol Latino, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias en el béisbol profesional.

La selección fue anunciada oficialmente por la institución luego de concluir el proceso de votación del Círculo de Cronistas del Salón de la Fama del Béisbol Latino, que evaluó a 55 exjugadores incluidos en la boleta oficial.

Los dominicanos Pujols y Encarnación, el puertorriqueño Molina y el venezolano Ordóñez fueron los cuatro jugadores que obtuvieron la mayor cantidad de votos y completaron la selección de la categoría de Jugadores Contemporáneos.

Pujols y Molina encabezan la votación

Albert Pujols y Yadier Molina terminaron empatados en el primer lugar y recibieron el respaldo del 100 % de los votantes, de acuerdo con los resultados divulgados sobre el proceso electoral.

Pujols, uno de los más destacados bateadores dominicanos en la historia de las Grandes Ligas, y Molina, considerado uno de los receptores más sobresalientes de su generación, compartieron una parte importante de sus respectivas carreras con los Cardenales de San Luis.

A ellos se suman Edwin Encarnación, reconocido por su poder ofensivo durante una extensa carrera en las Grandes Ligas, y Magglio Ordóñez, destacado bateador venezolano que brilló principalmente con los Medias Blancas de Chicago y los Tigres de Detroit.

La elección se produjo tras un proceso en el que participaron 92 comunicadores deportivos acreditados de distintos países y territorios, quienes seleccionaron a los nuevos miembros entre los 55 candidatos elegibles.

Exaltación será en Puerto Rico

La ceremonia de exaltación de la XIII Clase está programada para diciembre de 2026 en Puerto Rico, en lo que representará la primera ocasión en que el acto principal del Salón de la Fama del Béisbol Latino se celebrará fuera de República Dominicana desde la creación de la institución en 2010.

El director ejecutivo del organismo, Robinson Paredes, destacó la selección de los cuatro nuevos inmortales y resaltó tanto sus logros deportivos como su liderazgo y aportes fuera del terreno de juego.

Con la elección de Pujols, Molina, Encarnación y Ordóñez, el Salón de la Fama del Béisbol Latino incorpora a cuatro figuras que dejaron una huella significativa en la historia del béisbol latinoamericano y en los escenarios más importantes del deporte.

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