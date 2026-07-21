PUERTO RICO: Interceptan en Cabo Rojo yola con 50 personas

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San Juan, 21 jul.- Agentes de la Unidad Marítima de Policía de Puerto Rico interceptaron junto a integrantes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción una embarcación con 50 personas a bordo frente a Cabo Rojo (sur).

Las autoridades recibieron un alerta en la madrugada sobre una embarcación sospechosa de madera, color azul y sin luces, que navegaba a unas ocho millas de las costas puertorriqueñas.

Los agentes dieron seguimiento a la embarcación hasta unas tres millas del área identificada como del Deportivo de Joyuda, donde fue localizada la rústica nave con aproximadamente 50 ocupantes, que desembarcaron cerca de la carretera PR-102 y se dispersaron.

Las autoridades, que no indicaron la procedencia de la embarcación, confirmaron la detención de 10 personas, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar al resto.

of-am