Presidente dominicano nombra nuevo jefe de Policía Nacional

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Santo Domingo, 17 ago (Prensa Latina) El presidente dominicano, Luis Abinader, designó hoy al general Ernesto Rafael Rodríguez como nuevo director general de la Policía Nacional, en el más reciente de una veintena de cambios dispuestos entre el domingo y este lunes.

Rodríguez fue ascendido al rango de mayor general mediante el Decreto 558-26, en el que Abinader también dispuso el retiro del mayor general Andrés Modesto Cruz, quien hasta ahora dirigía la institución del orden.

La designación cumple con la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que establece que el director general debe ser un oficial general policial activo con rango de mayor general.

El nuevo jefe policial asume el cargo en momentos en que el Gobierno dominicano desarrolla una serie de movimientos en diferentes instituciones del Estado, que entre domingo y lunes han incluido designaciones, ascensos y retiros.

Los cambios se producen después de que Abinader inició el pasado 16 de agosto su tercer año del segundo período presidencial, para el cual fue reelegido en las elecciones de mayo de 2024.

jha/mpv

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