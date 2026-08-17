Presidente dominicano nombra nuevo jefe de Policía Nacional

Santo Domingo, 17 ago (Prensa Latina) El presidente dominicano, Luis Abinader, designó hoy al general Ernesto Rafael Rodríguez como nuevo director general de la Policía Nacional, en el más reciente de una veintena de cambios dispuestos entre el domingo y este lunes.
Rodríguez fue ascendido al rango de mayor general mediante el Decreto 558-26, en el que Abinader también dispuso el retiro del mayor general Andrés Modesto Cruz, quien hasta ahora dirigía la institución del orden.
La designación cumple con la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que establece que el director general debe ser un oficial general policial activo con rango de mayor general.
El nuevo jefe policial asume el cargo en momentos en que el Gobierno dominicano desarrolla una serie de movimientos en diferentes instituciones del Estado, que entre domingo y lunes han incluido designaciones, ascensos y retiros.
Los cambios se producen después de que Abinader inició el pasado 16 de agosto su tercer año del segundo período presidencial, para el cual fue reelegido en las elecciones de mayo de 2024.
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PL-129
EL PRESIDENTE DE ESTADO ;; LIC. LUIS RODOLFO ABINADER CORONA, A’ HECHOREALIKDAD LOS PROMETIDO ALPAIS: «ELCAMBIO «, A’ SEMBRADO LA PROMESA, Y ESTA’ COSECHAN DO LOS PROMETIKDOS AL PUJEBLO DOMINICANO, PUES COMO ESE PRESIDENTE TARDARA’N AN~OS , PARA IGUALARLO AL CARISMATI0CO SER HUMANO, DOLIENTES DE LOS ABJUZO, EN CONTRA LAS POBLACIO’N POBRES, Y SERA’ SIKEMPRE LLAMADO;»EL PALADIN DE LA DEMOCRACIA DOMINICANA».,
LA POLICÍA DOMINICANA TIENE GENTE HONORABLE QUE DESEA SERVIRLE A LA PATRIA PERO LAS MANZANAS PODRIDAS DESTRUYEN CON LOS PIES LO QUE LOS QUE SON DECENTES HACEN CON LAS MANOS, NO SON LOS CIUDADANOS QUE CRITICAN A LOS MALOS POLICÍAS LOS ENEMIGOS DE LA INSTITUCIÓN SON LOS QUE DESDE DENTRO ESTAN HACIENDO TODA CLASE DE CRIMENES Y LA HUNDEN PORTANDO SU UNIFORME, EL PROBLEMA NO TENDRÁ SOLUCIÓN MIENTRAS SIGAN LAVANDO LA CARA Y NO SE VAYAN A SUS RAÍCES
Esa institucion es una papa caliente. Les deseamos muchas suerte e inteligencia al nuevo director policial. Es un hombre con vasta experiencia EXITOS COMANDANTE
Será que quiso adecentar ese desorden y chocó con muros de acero y no tenía voz ni voto? O no se quiso dejar manipular y optó por la renuncia?