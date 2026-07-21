Presidente de Líbano pide a Trump seguir apoyando Ejército

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WASHINGTON 21 Jul.- El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha instado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a mantener su apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas, advirtiendo de que el sur podría volver a caer en el caos que sufrió durante la década de 1970 si no cuenta con el respaldo de Washington, en el marco de las operaciones de despliegue en las zonas piloto en virtud del acuerdo.

«Las Fuerzas Armadas Libanesas son la columna vertebral de la seguridad y la estabilidad. Necesitamos apoyarlas», ha subrayado ante el magnate republicano en el Despacho Oval, recordando que la primera institución libanesa que colapsó en 1975 durante la guerra civil fue el Ejército, dando como resultado «el surgimiento de muchas milicias locales».

Aoun ha afirmado que esto permitió que los palestinos gobernaran el sur del país y lanzaran ataques contra Israel. «No queremos ver eso de nuevo. Todo lo que pedimos es que sigan apoyando al Ejército», ha dicho, aludiendo a que no solo se trata de un apoyo político a las tropas, sino también un apoyo material.

El encuentro entre ambos mandatarios se produce el mismo día en el que el Ejército libanés ha denunciado que Israel ha abierto fuego durante las operaciones de despliegue en las zonas piloto en la primera operación en el sur para tomar el control de localidades comprendidas en el acuerdo entre Líbano e Israel, facilitado por Estados Unidos.

SOBRE LOS HUTÍES

En el marco del mismo encuentro, Trump ha afirmado que Washington tomará medidas en caso de que los rebeldes hutíes, grupo respaldado por Irán, finalmente instaure un bloqueo en el mar Rojo a puertos saudíes. «Si algo así sucede, nos encargaremos de ello», ha dicho.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, anunció el lunes la imposición de un bloqueo naval contra Arabia Saudí en respuesta al continuo «asedio» de Riad, días después de un ataque contra el aeropuerto de Saná –reivindicado por el gobierno reconocido internacionalmente– y el posterior bombardeo en respuesta contra las instalaciones aeroportuarias saudíes de Abha.

Los hutíes controlan desde 2014 la capital de Yemen y otras zonas del norte y el oeste del país asiático, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente tiene su sede en la ciudad de Adén, en el sur del país.

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