Presidente de la RD entrega 50 camiones para recoger basuras

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader entregó 50 camiones compactadores a municipios y distritos municipales, como parte de un programa dirigido a fortalecer la capacidad de los gobiernos locales y garantizar una recogida de desechos más eficiente.

El acto se celebró en la explanada frontal del Palacio Nacional y fue encabezado por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, quien explicó que la iniciativa responde especialmente a las comunidades donde la acumulación de basura representa un riesgo para la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de la población.

«Esta iniciativa, dispuesta por el presidente Luis Abinader, busca dar respuesta a una de las principales necesidades de los gobiernos locales y contribuir a mejorar las condiciones de salubridad de las comunidades, mediante una gestión más eficiente de la recogida de basura», manifestó.

La actividad contó con la presencia de los presidentes de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza; de la Federación Dominicana de Municipios y alcalde de Samaná, Nelson Núñez, y de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Lioncito José.

También participaron el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el director ejecutivo de DO Sostenible, Príamo Ramírez; el director general de la Dirección de Desarrollo a la Comunidad, Modesto Guzmán, además de diputados, senadores y los alcaldes beneficiados.

PROCESO DE ADQUISICIÓN

Entre 2024 y 2026, el Gobierno recibió unas 240 solicitudes de donación de camiones compactadores para ser utilizados en municipios y distritos municipales del país.

Ante el riesgo sanitario que representa la acumulación de desechos y considerando la precariedad de recursos de los gobiernos locales para la adquisición de estos equipos, el MAPRE convocó el 23 de marzo de 2026 a un procedimiento de contratación pública para la adquisición de 100 camiones destinados a ser donados, en una primera fase, a los territorios de mayor necesidad.

Los equipos serán destinados prioritariamente a municipios y distritos municipales de Azua, Bahoruco, Barahona, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa y San Juan, además de Los Alcarrizos y Pedro Brand, en el Gran Santo Domingo, así como a territorios de Monte Plata, El Seibo y Hato Mayor.

jt-am