Presidente Abinader entrega 2,200 títulos en Villa Altagracia

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VILLA ALTAGRACIA.- El presidente Luis Abinader entregó 2,200 títulos de propiedad a familias viven en terrenos del Estado desde hace décadas.

Los beneficiarios residen en los barrios Buenos Aires, Duarte, Duarte Abajo, El Primaveral, Enriquillo Abajo, Julio Puello, La Isabela, La Toca, San Francisco y Quija Quieta.

El mandatario anunció que regresará al municipio para entregar otros 3,000 títulos en los próximos meses.

Reiteró que durante su gestión no se permitirá que personas compren terrenos del Estado para luego vendérselos a quienes los ocupan, como ocurría en el pasado.

«Quienes llevan 40 o 50 años en terrenos del Estado deben recibir sus títulos de propiedad», enfatizó.

Dijo que cada semana se comunica con los titulares de las instituciones de Titulación y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para agilizar los procesos de entrega.

AHORRO DE RD$240 MILLONES

El director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, destacó que se recopilaron 110,000 documentos de dominicanos que adquirieron terrenos de esa institución para construir sus viviendas, pero no tenían títulos de propiedad.

Explicó que esta es la tercera entrega derivada de ese levantamiento y que los 2,200 títulos entregados abarcan 1.9 millones de metros cuadrados. Los beneficiarios no pagaron por el proceso, por disposición del presidente.

La medida representó un ahorro aproximado de RD$240 millones para los beneficiarios, quienes de haber tenido que costear el trámite habrían invertido cerca de RD$100,000 cada uno.

En la actividad participaron el director de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez; la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla; el senador Gustavo Lara; el viceministro de la Presidencia, Alexis Jiménez; el director de Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux; el director de Titulación del IAD, Jhony Aristy; el director de EGEHID, Rafael Salazar, y el alcalde de Villa Altagracia, José Miguel Méndez.