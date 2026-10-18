Rays empatan ante Guardians la Serie de Campeonato de las GL

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CLEVELAND.- Los Tampa Bay Rays vencieron 7-3 a los Cleveland Guardians en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, igualando la serie a dos victorias por equipo (2-2) y manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar a la Serie Mundial.

El encuentro se disputó el sábado 17 de octubre en Cleveland.

Jonathan Aranda lideró la ofensiva

El mexicano Jonathan Aranda fue una de las figuras del encuentro, con tres imparables y dos carreras impulsadas. Su aporte resultó decisivo para que Tampa Bay tomara el control del partido después de comenzar en desventaja.

Junior Caminero conectó un doble productor en la sexta entrada, mientras que Yandy Díaz sentenció el triunfo con un cuadrangular de dos carreras en el noveno episodio.

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