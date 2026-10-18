FRANCIA: Eleva 2.397 detenidos y 500 policías heridos violencia

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PARIS 18 Oct.- Las autoridades francesas han condenado el «desorden» y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas este sábado en las principales ciudades del país para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas, una jornada que se ha saldado con 2.397 detenidos y más de 500 agentes heridos, según datos del Gobierno galo.

El Ministerio del Interior ha reconocido a las 550.000 personas que se manifestaron por toda Francia. «Al margen de estas marchas, unos vándalos optaron por la violencia» y «se ensañaron con los edificios públicos al servicio de los ciudadanos, como los ayuntamientos o las prefecturas, pero también con numerosos comercios que fueron atacados, saqueados, algunos incluso incendiados».

El Gobierno ha condenado estos hechos: «¡Nada justifica estos actos!» y ha destacado la labor de las fuerzas de seguridad y bomberos movilizados «a veces poniendo en riesgo su propia seguridad».

Solo en París se han contabilizado 720 arrestos, de los cuales 517 han derivado en detenciones, correspondientes a 171 menores de edad y 346 mayores de edad.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha denunciado en redes sociales agresiones a las fuerzas del orden, así como atentados contra instituciones edificios públicos y comercios, y ha señalado que, «lamentablemente», el balance sanitario ofrecido es solo provisional.

Núñez ha responsabilizado de estos delitos a «varios miles de individuos de la ultraderecha» a los que, más tarde, se habrían sumado «delincuentes» que «saquearon y devastaron» numerosos establecimientos en ciudades como París, Marsella, Lyon, Burdeos, Rennes, Estrasburgo, Grenoble, Niza, Limoges «y muchas otras».

CONCENTRACIÓN EL DOMINGO EN PARÍS

Tras las multitudinarias protestas del sábado, este domingo un millar de personas se han concentrado en la plaza de la República de París sin autorización previa. En ese mismo partió la gran manifestación del sábado en la capital francesa, aunque con retraso por los enfrentamientos entre grupos de manifestantes y agentes de la Policía.

Desde las 14.00 horas del domingo ha habido manifestantes en la céntrica plaza parisina y los agentes han empleado gases lacrimógenos y un cañón de agua para intentar dispersar a los presentes, según recoge la prensa francesa. Los enfrentamientos se han prolongado a lo largo de la tarde.

Este domingo también se ha conocido la convocatoria de la Asociación de Alcaldes de Francia (AAF), que ha propuesto concentraciones frente a todas las sedes municipales del país para expresar su rechazo a los actos de violencia, los saqueos y los incendios de edificios públicos.

of-am